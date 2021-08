Soldados Taleban se exercitam em academia do palácio presidencial em Cabul

Imagens de vídeo de soldados do Taleban se exercitando em uma academia dentro do palácio presidencial de Cabul surgiram nas redes sociais, momentos depois do grupo radical islâmico tomar a capital do Afeganistão. O palácio foi entregue aos militantes depois que o presidente afegão Ashraf Ghani fugiu do país no domingo em uma transferência de poder que surpreendeu a comunidade internacional.

Imagens de combatentes do Taleban recostados em cadeiras, passeando pelos corredores com suas armas nas mãos e tirando fotos uns dos outros surgiram de dentro de prédios do governo. As últimas imagens mostram até uma dúzia de homens se filmando usando pesos e equipamentos de ginástica dentro do que é relatado ser o palácio presidencial.

"Eles (o Taleban) praticam esportes em Jim Hall, no Palácio Presidencial em Cabul", postou no Twitter o site de notícias do Oriente Médio Mulhak junto com um clipe de 30 segundos. O vídeo atraiu mais de quatro milhões de visualizações desde que foi postado no Twitter na segunda-feira, dia 16.

"Tentando entrar ‘em forma’ para governar'", brincou a jornalista Asaad Hanna quando uma mulher perguntou: "Devemos falar sobre aquele que está usando o elíptico incorretamente?".

