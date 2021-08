OpiniÃ£o: Chega de hipocrisia em relaÃ§Ã£o ao AfeganistÃ£o

O Fortaleza ainda não comunicou oficialmente, mas emprestou o zagueiro Juan Quintero ao Juventude-RS, até o fim da temporada 2021. O próprio jogador já se despediu do clube, com publicação na conta que possui no Instagram, fazendo agradecimentos e deixando um "até breve".

A explicação é simples. O vínculo do colombiano com o Tricolor vai até o fim de 2022, o que significa que, em tese, em janeiro ele deve retornar ao Pici. Ainda não se sabe, porém, que cláusulas o contrato de empréstimo terá. O atleta já deve embarcar para Caxias do Sul (RS) amanhã.

A saída de Quintero se deu pela falta de espaço no atual momento do clube. Na Série A do Campeonato Brasileiro, por exemplo, ele atuou apenas os 54 minutos da partida entre Fortaleza e Chapecoense, sendo expulso no segundo tempo. Esteve no banco outras nove vezes, mas sequer chegou a entrar.

Com o técnico Juan Pablo Vojvoda, especificamente, Quintero só jogou duas vezes, uma no Estadual, na partida de estreia do argentino no comando do Leão, e no duelo contra a Chape pela Série A. Não foi só por vontade do treinador, no entanto, que o colombiano perdeu espaço. Quintero teve lesões e precisou fazer um trabalho de recondicionamento físico em três meses do novo comando técnico. Ultimamente, apesar de já estar liberado por todos os departamentos, não vinha sendo nem relacionado para as partidas.

Estava claro que o camisa 3 dificilmente jogaria no restante da temporada, mas ele buscou a resposta do próprio treinador, que confirmou que ele não estava entre as primeiras opções. A partir daí, o estafe do jogador passou a buscar uma equipe interessada em contar com ele e encontrou espaço no Juventude, que também disputa a Série A e está no meio da tabela, na 12ª posição.

As conversas já aconteciam desde a semana passada e o acerto demorou porque o salário do jogador é alto para os padrões do Juventude, que ainda assim aceitou pagar os vencimentos do atleta de forma integral. O dia de ontem foi de ajustes contratuais entre as duas diretorias e hoje a transação deve ser anunciada.

Com o empréstimo, o Fortaleza abre espaço na folha de pagamento — deve buscar mais um zagueiro e um ala-esquerdo no mercado — e ainda coloca um de seus ativos novamente na prateleira da principal competição do país. Com apenas 26 anos, Quintero tem potencial para venda futura e uma multa rescisória alta. Não era interessante para o clube e nem mesmo para o atleta, portanto, que ele ficasse escondido em meio aos treinamentos.

Em tese, ao fim da temporada, o defensor retorna ao Pici, mas é impossível prever o que vai acontecer daqui para frente. Retorne ou não, Juan Quintero já deixou sua marca no Fortaleza como o primeiro estrangeiro a vingar na história do clube. Foram 96 partidas, sendo 95 como titular. Nenhum outro não brasileiro chegou perto disso — o segundo foi o argentino Mariano Vázquez, com 40 jogos de pouco brilho. O colombiano marcou dois gols com a camisa tricolor e conquistou quatro títulos, sendo três Estaduais e uma Copa do Nordeste.

“Que momento difícil para mim e minha família, mas assim é o mundo da bola né? Muito obrigado Fortaleza Esporte Clube por tudo o que fez por mim e minha família (...) Cheguei aqui sozinho e vou embora com uma linda família e amigos incríveis que Deus colocou na minha vida! Nunca esqueçam esse gringo que sempre deu a vida no campo por essas cores, sempre. Até breve”, despediu-se o colombiano.



Números de Quintero no Fortaleza

96 jogos



95 vezes titular



8.238 minutos jogados



2 gols marcados

5 expulsões

Tricampeão cearense (2019–2021)



Campeão da Copa do Nordeste (2019)

