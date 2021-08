'Nós só queremos viver em paz no Afeganistão'

"Quanto falo com os meus amigos, todos querem deixar o país. Estão buscando um futuro melhor. Eles estão todos preocupados com o que vai acontecer, porque perderam a esperança. Eu também. Só queremos nossa educação, nossos negócios, ter bons relacionamentos com outros países, com os nossos vizinhos. Nós queremos que o Afeganistão seja bom exemplo no mundo, sem terrorismo, sem bombas. Nós só queremos viver em paz, nós só queremos nossa democracia, que não existe mais no momento."

"Outro dia disseram que ladrões apareciam em nossos bairros e pegavam tudo das pessoas, o que é realmente ruim. Quando não há governo, coisas assim acontecem. E, na noite passada, foi terrível. Eu me senti realmente inseguro. Eu me perguntava: o que vai acontecer com nossos amigos, família e vizinhos?" As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

