EUA: Biden conversa com Johnson sobre Afeganistão e concordam com reunião do G7

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversou hoje por telefone sobre a crise no Afeganistão com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. Segundo comunicado emitido pela Casa Branca, ambos concordaram em realizar uma reunião virtual no âmbito do G7 na próxima semana para tratar do tema.

De acordo com a publicação, os líderes discutiram a necessidade de uma cooperação próxima entre "aliados e parceiros democráticos" do Afeganistão tendo em vista as políticas daqui em diante, incluindo maneiras da comunidade internacional apoiar em ajuda humanitária e no acolhimento de refugiados. O comunicado diz ainda que ambos destacaram a "bravura" de civis e militares atuando no país.

Mais cedo, Johnson, que detém a presidência anual do G7, havia conversado com a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, e tratado a possibilidade de realizar uma reunião do grupo, que conta ainda com Japão, França, Itália e Canadá.

