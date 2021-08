VulcÃ£o Merapi entra em erupÃ§Ã£o na IndonÃ©sia

O Merapi registrou uma atividade intensa nos últimos meses e as autoridades elevaram o nível de alerta no fim do ano passado

O Merapi, um dos vulcões mais ativos da Indonésia, localizado na ilha de Java, entrou em erupção nesta segunda-feira, 16, e uma nuvem de cinzas cobriu os arredores da cratera. As autoridades não emitiram uma ordem de saída para as pessoas que moram perto da cratera.

O Merapi registrou uma atividade intensa nos últimos meses e as autoridades elevaram o nível de alerta no fim do ano passado.

A agência geológica da Indonésia informou que nenhuma pessoa deve se aproximar a menos de cinco quilômetros do vulcão. "Os habitantes devem se proteger das cinzas e dos possíveis rios de lava ao redor do Merapi", afirmaram as autoridades.

A última grande erupção do vulcão aconteceu em 2010, com um balanço de 300 mortes e a fuga de quase 280.000 pessoas. O arquipélago indonésio tem quase 130 vulcões ativos.

