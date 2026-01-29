Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

48 pés de maconha e 179 gramas da droga apreendidos em Fortaleza

A apreensão ocorreu na manhã desta quinta-feira, 29, seguindo uma denúncia anônima sobre plantação no bairro Itaperi
Após atendimento de um chamado anônimo, uma equipe do 6º Batalhão Policial Militar (6º BPM) apreendeu 48 mudas de maconha e 179 gramas da droga na manhã desta quinta-feira, 29, em residência no bairro Itaperi, em Fortaleza. O material foi levado à 5ª Delegacia de Polícia Civil (5ª DP).

A denúncia, encaminhada pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) por volta das 8h20min, indicava a presença de um plantio ilícito na região. Uma viatura da Polícia Militar do Ceará (PM-CE), que estava próxima, foi deslocada até o local.

Um suspeito abandonou as imediações ao notar a aproximação. Na residência, uma porção de maconha em vasilha plástica foi encontrada, além de 14 pés na área externa e mais 34 mudas no interior do imóvel.

Pés de maconha apreendidos em Fortaleza: policiais encontraram balança de precisão no local

Outros objetos apreendidos incluem adubo, balança de precisão e material para adulterar e embalar o entorpecente
Outros objetos apreendidos incluem adubo, balança de precisão e material para adulterar e embalar o entorpecente Crédito: Divulgação/SSPDS

As plantas na área interna estavam próximas a uma estufa, um ventilador e um ar-condicionado, incluindo equipamento de controle da temperatura. Outros objetos apreendidos pelos policiais foram adubo, balança de precisão e material para adulterar e embalar o entorpecente.

Um procedimento foi instaurado pela unidade local da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), que ouviu o depoimento do Batalhão Policial Militar. O intuito é identificar e capturar os envolvidos com a plantação e a comercialização da droga.

As investigações sobre o caso permanecem em andamento.

