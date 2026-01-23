Pré-Carnaval: Bloco Raízes de Griô reverencia mulheres negras na Praça dos Leões

Bloco Raízes de Griô reverencia mulheres negras no Pré-Carnaval na Praça dos Leões nesta sexta-feira, 23 / Crédito: Fco Fontenele

O bloco Raízes de Griô puxou a festa de Pré-Carnaval no início da noite desta sexta-feira, 23, na Praça dos Leões. Atração cantou ritmos afro-brasileiros, reverenciando mulheres negras da história, como Marielle Franco. A fisioterapeuta Larissa Alves, 39, trouxe a filha Eloá Alexandre, 8, para curtir a folia. É a primeira vez que a pequena vem em um carnaval na praça, mas ambas já viveram juntas outros eventos do tipo.

Eloá foi usando um adereço colorido na cabeça e asas. Sempre perto da mãe, ela dançava se deixando levar pelas músicas e atenta no palco. "É muito importante trazer ela em um evento onde a cultura popular está sendo manifestada. É importante tanto pra ela ter acesso (a cultura) como para ela viver", diz a mãe.

Daiane Monteiro, 32, trabalha na Messejana, viu que ia ter festa no Centro e resolveu ir com as amigas. A técnica de segurança saiu do trabalho e foi direto para o evento. Sentada em um banco, ela observava a festa ainda de forma tímida. É a primeira vez dela em uma festa carnavalesca na praça. Disse estar achando "bem animado" e seguro. Yannick haar, 32, lobista, é da Alemanha e chegou nessa quinta-feira, 22, em Fortaleza, mas está só de passagem. Vai embora amanhã. Há quatro semanas, ele viaja pelo Brasil com sua amiga, Sofy Só, 26, que trabalha com ajuda humanitária em uma ONG e tem raízes em Senegal e na Itália. Ele disse que descobriram a festa porque alguém do hotel onde estão hospedados, nas proximidades da Praça dos Leões, indicou a programação. Ela conta que está podendo sentir "o gostinho do Carnaval".

"Muito legal a experiência, as pessoas todas são muito felizes, eles têm todo tempo o sorriso, quando tem uma festa na praça todos são felizes. Na Alemanha é diferente", diz Yannick. "É muito energia", fala Sofy, que, ao contrário do amigo, vai passar uma semana na capital alencarina. O Bloco Caravana Cultural subiu ao palco pouco depois das 19 horas. Fazendo reverência ao maracatu cearense, parte da banda tocava no chão da praça, junto com o público, chamando os foliões para dançar e criando rodas. Entre os brincantes, um se destacava pela animação. Com uma tiara de chifres e brincos longos de fitas coloridas, o autônomo Pedro Jorge, 44, não para de dançar nem quando concede a entrevista. "Tá perfeito, a gente vê a segurança, tá gostoso", diz, momentos antes de participar de uma roda de dança.

A programação movimenta o local com a presença de vários ambulantes, equipe da Guarda Municipal na entrada e equipe da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) fazendo o trabalho preventivo, distribuindo mais de sete mil camisinhas, masculinas e femininas. SMS também está fazendo testes rápidos de HIV. Equipe da Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci) também esteve no local distribuindo pulseirinhas de identificação para as crianças e distribuindo informativos de alerta sobre violência contra crianças e adolescentes. Paulo Sérgio, assessor técnico na área de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) da SMS, diz que é importante trazer esse tipo de ação principalmente nesse espaço, que costuma ser frequentado por um público mais jovem.