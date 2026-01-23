Pré-Carnaval: Bloco Raízes de Griô reverencia mulheres negras na Praça dos Leões

Pré-Carnaval: Bloco Raízes de Griô reverencia mulheres negras na Praça dos LeõesAtração cantou ritmos afro-brasileiros, reverenciando mulheres negras da história, como Marielle Franco, no Pré-Carnaval desta sexta-feira, 23
O bloco Raízes de Griô puxou a festa de Pré-Carnaval no início da noite desta sexta-feira, 23, na Praça dos Leões. Atração cantou ritmos afro-brasileiros, reverenciando mulheres negras da história, como Marielle Franco.
A fisioterapeuta Larissa Alves, 39, trouxe a filha Eloá Alexandre, 8, para curtir a folia. É a primeira vez que a pequena vem em um carnaval na praça, mas ambas já viveram juntas outros eventos do tipo.
Eloá foi usando um adereço colorido na cabeça e asas. Sempre perto da mãe, ela dançava se deixando levar pelas músicas e atenta no palco. "É muito importante trazer ela em um evento onde a cultura popular está sendo manifestada. É importante tanto pra ela ter acesso (a cultura) como para ela viver", diz a mãe.
Daiane Monteiro, 32, trabalha na Messejana, viu que ia ter festa no Centro e resolveu ir com as amigas. A técnica de segurança saiu do trabalho e foi direto para o evento. Sentada em um banco, ela observava a festa ainda de forma tímida. É a primeira vez dela em uma festa carnavalesca na praça. Disse estar achando "bem animado" e seguro.
Yannick haar, 32, lobista, é da Alemanha e chegou nessa quinta-feira, 22, em Fortaleza, mas está só de passagem. Vai embora amanhã. Há quatro semanas, ele viaja pelo Brasil com sua amiga, Sofy Só, 26, que trabalha com ajuda humanitária em uma ONG e tem raízes em Senegal e na Itália.
Ele disse que descobriram a festa porque alguém do hotel onde estão hospedados, nas proximidades da Praça dos Leões, indicou a programação. Ela conta que está podendo sentir "o gostinho do Carnaval".
"Muito legal a experiência, as pessoas todas são muito felizes, eles têm todo tempo o sorriso, quando tem uma festa na praça todos são felizes. Na Alemanha é diferente", diz Yannick. "É muito energia", fala Sofy, que, ao contrário do amigo, vai passar uma semana na capital alencarina.
O Bloco Caravana Cultural subiu ao palco pouco depois das 19 horas. Fazendo reverência ao maracatu cearense, parte da banda tocava no chão da praça, junto com o público, chamando os foliões para dançar e criando rodas.
Entre os brincantes, um se destacava pela animação. Com uma tiara de chifres e brincos longos de fitas coloridas, o autônomo Pedro Jorge, 44, não para de dançar nem quando concede a entrevista. "Tá perfeito, a gente vê a segurança, tá gostoso", diz, momentos antes de participar de uma roda de dança.
A programação movimenta o local com a presença de vários ambulantes, equipe da Guarda Municipal na entrada e equipe da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) fazendo o trabalho preventivo, distribuindo mais de sete mil camisinhas, masculinas e femininas. SMS também está fazendo testes rápidos de HIV.
Equipe da Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci) também esteve no local distribuindo pulseirinhas de identificação para as crianças e distribuindo informativos de alerta sobre violência contra crianças e adolescentes.
Paulo Sérgio, assessor técnico na área de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) da SMS, diz que é importante trazer esse tipo de ação principalmente nesse espaço, que costuma ser frequentado por um público mais jovem.
Pessoas em situação de rua situadas na praça também compartilham da alegria carnavalesca. Enquanto a bateria tocava, Waleska Rodrigues, 43, se destacava com sua dança. Ela se entregava tanto à música que o suor escorria pelo rosto. Vivendo há seis meses na praça, em situação de rua, ela foi surpreendida pela festa e, ao mesmo tempo, acolhida por ela.
Ali, ela e outras pessoas de igual situação deram as mãos aos demais brincantes durante as rodas de dança, pularam, cantaram alto e viveram o momento. Quando perguntada sobre a festa, respondeu com olhos aguados: "Eu nunca tinha vivido um Carnaval assim, eu amei".
Por volta das 21 horas, última atração da noite, Maracatu Solar subiu ao palco. (Colaborou Ana Rute Ramires)