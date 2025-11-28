O POVO é destaque no prêmio de jornalismo do Ministério Público do Ceará

Jornalistas são premiados em cerimônia no Ministério Público do Ceará / Crédito: FÁBIO LIMA/O POVO

Três jornalistas do Grupo de Comunicação O POVO tiveram trabalhos reconhecidos no prêmio de jornalismo do Ministério Público do Ceará (MPCE). Em cerimônia realizada na noite da última quinta-feira, 27, os profissionais foram premiados nas categorias Fotojornalismo e Jornalismo Impresso/Web. Em sua 7° edição, o prêmio teve como tema o “A atuação do Ministério Público do Ceará na promoção dos direitos, na fiscalização da lei e na indução de políticas públicas”, e contou com 73 trabalhos inscritos.

Samuel Setúbal e Francisco Fontenele ganharam, respectivamente, o terceiro e o segundo lugares na categoria Fotojornalismo. Ambos são repórteres fotográficos do O POVO. Setúbal venceu com a fotografia "As incertezas de sobreviver nas áreas de risco de Fortaleza", que retrata uma criança em uma habitação em áreas de risco de desabamento na capital cearense. "Fazer essa pauta me faz lembrar o poder de denúncia e a importância do fotojornalismo. Registrar desigualdades sociais é fundamental para mostrar a realidade vivida e de alguma forma ajudar essa comunidade", destacou. Já Fontenele venceu com o registro "Lixão", que retrata o abrigo de resíduos sanitários de Canindé, com um catador em primeiro plano e urubus voando ao fundo.

O fotógrafo contou que a pauta surgiu por acaso. Ele voltava de uma cobertura em outra cidade, quando avistou uma forte fumaça. Logo, percebeu que se tratava de um lixão, local de despejo de resíduos em processo de desativação pelo Governo e órgãos como o MP. "Resolvi checar mais perto e me chamou a atenção aquelas pessoas trabalhando numa situação extremamente degradante em meio a animais, urubus, carcarás", disse. Assim, após uma conversa com a redação de jornalismo, ele retornou para os registros fotográficos. "Eu espero que, com isso, com esse material, o Poder Público possa, enfim, acelerar cada vez mais o processo para finalmente erradicar esses lixões e buscar formas alternativas para o descarte desse material. Para um descarte sustentável e, ao mesmo tempo, trazer uma condição melhor de trabalho para aquelas pessoas", completou.



Em Jornalismo Impresso/Web, a repórter do O POVO+, Ludmyla Barros levou o segundo lugar com a séries de reportagens “Ameaças ao meio ambiente” , que destaca as irregularidades e operações contra obras licenciadas e autorizadas no Ceará. "Fruto de uma apuração muito intensa, de muitos meses, a série trata da 'ilgalidade da lei' e como a população é afetada por isso. A parceria com a repórter Fabiana Melo foi fundamental e, assim, as reportagens trazem um perfil inédito do cenário de licencamentos irregulares no Ceará. Não é uma pauta fácil e o reconhecimento por ela nos trouxe muita felicidade", pontua a jornalista.



Confira lista de premiados: Telejornalismo 1° lugar – Reportagem: “Livre e Ponto – sem desculpas e culpas” – Representante: Théa Morel – Veículo: TV Ceará. 2° lugar – Reportagem: “Proteção aos Vulneráveis – como atua o MP do Ceará” – Representante: Fábio Mareano – Veículo: TV Câmara Fortaleza.