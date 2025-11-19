Fortaleza sedia 1º Simpósio de Cranioestenose com debate internacional

1º Simpósio de Cranioestenose e Cirurgia Craniofacial de Fortaleza: confira horário e data do evento na Capital / Crédito: rawpixel.com/Freepik

Debatendo uma condição caracterizada pela fusão prematura das suturas cranianas de um bebê, o 1º Simpósio de Cranioestenose e Cirurgia Craniofacial chega à Fortaleza no sábado, 22. A programação, aberta ao público mediante inscrição, segue das 8h às 13h. O evento, sediado no Auditório H85 da Universidade de Fortaleza (Unifor), reunirá profissionais de vários estados brasileiros, como o Pará e São Paulo. Os especialistas, que participam de forma presencial ou virtual, também incluem associados ao Hospital Infantil de Boston, da Universidade de Harvard (EUA), referência no tratamento.

“Quando existe esse fechamento precoce, há uma restrição ao crescimento. E veja: justamente na época em que o cérebro precisa mais se expandir, que é durante o primeiro ano de vida da criança”, explica o neurocirurgião pediátrico Eduardo Jucá à Rádio O POVO CBN. Jucá, atual presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica, aponta que o simpósio tem o objetivo principal de esclarecer, conscientizar e chamar a atenção para a cranioestenose, impulsionando o diagnóstico e o acesso ao tratamento adequado na hora certa. “Ela é classificada como doença rara, mas se a gente somar todo o contingente de todos os tipos de craniostenose no nosso Estado e no nosso País, é um grande número de crianças que precisam da atenção dos profissionais de saúde, engajados junto com as famílias”, completa. A realidade das doenças raras no Brasil | LEIA MAIS



1º Simpósio de Cranioestenose: debate reunirá familiares de pessoas diagnosticadas A palestrante Natália Jereissati, uma das idealizadoras do simpósio, também compartilha a trajetória do filho João, diagnosticado com a síndrome de Apert, ao lado do marido, Igor Cunha. “Ele tem uma vida completamente normal, é um bom aluno, tem uma boa relação social. Mas a jornada até chegar a esse momento foi difícil — difícil achar informação, difícil entender o processo do tratamento”, relata Igor. Com a realização do evento, o casal espera expandir as informações disponíveis para as famílias, proporcionando mais oportunidades de um tratamento adequado.