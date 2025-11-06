Supermercado em Fortaleza é interditado por falta de condições sanitárias

Decon interdita supermercado em Fortaleza por falta de condições sanitárias / Crédito: Divulgação/Decon

Uma unidade do supermercado Centerbox, localizado na avenida José Bastos, no bairro Panamericano, em Fortaleza, foi interditada nesta quinta-feira, 6. Medida foi tomada pelo Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon), do Ministério Público do Ceará. O estabelecimento tem até 20 dias para apresentar sua defesa formal junto ao Decon. A interdição ocorreu por graves irregularidades sanitárias constatadas durante a fiscalização, que violam a Resolução nº 216/2004 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Veja infrações detectadas pelo Decon O órgão "comprovou acúmulo de sujeira nas paredes e pisos da antessala de fatiamento de frios e frutas, além das áreas de armazenamento e frigorífica. Neste último local, foi constatada a presença de sangue no piso". A fiscalização constatou que "a área de fatiamento precisava de higienização, com utensílios desgastados e sujos. O piso molhado causava um odor desagradável no ambiente". Outras irregularidades incluíram "saídas de esgoto sem vedação adequada e a ausência de controle regular de pragas e roedores". "O acúmulo de sujeira também foi registrado nas cortinas dos expositores de laticínios, nas câmaras frias e em áreas de armazenamento, onde a equipe notou a presença de moscas e um forte odor de produtos em decomposição", detalha o Decon.