Supermercado em Fortaleza é interditado por falta de condições sanitárias

Supermercado em Fortaleza é interditado por falta de condições sanitáriasA interdição ocorreu por graves irregularidades sanitárias constatadas durante a fiscalização, segundo informou o Decon, do Ministério Público do Ceará
Uma unidade do supermercado Centerbox, localizado na avenida José Bastos, no bairro Panamericano, em Fortaleza, foi interditada nesta quinta-feira, 6. Medida foi tomada pelo Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon), do Ministério Público do Ceará. O estabelecimento tem até 20 dias para apresentar sua defesa formal junto ao Decon.
A interdição ocorreu por graves irregularidades sanitárias constatadas durante a fiscalização, que violam a Resolução nº 216/2004 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Veja infrações detectadas pelo Decon
O órgão "comprovou acúmulo de sujeira nas paredes e pisos da antessala de fatiamento de frios e frutas, além das áreas de armazenamento e frigorífica. Neste último local, foi constatada a presença de sangue no piso".
A fiscalização constatou que "a área de fatiamento precisava de higienização, com utensílios desgastados e sujos. O piso molhado causava um odor desagradável no ambiente".
Outras irregularidades incluíram "saídas de esgoto sem vedação adequada e a ausência de controle regular de pragas e roedores".
"O acúmulo de sujeira também foi registrado nas cortinas dos expositores de laticínios, nas câmaras frias e em áreas de armazenamento, onde a equipe notou a presença de moscas e um forte odor de produtos em decomposição", detalha o Decon.
”A ação tem como finalidade a adequação do estabelecimento às legislações vigentes em prol do consumidor, elo mais fraco na relação de consumo e que, por vezes, não possui conhecimento das práticas abusivas cometidas por alguns fornecedores, as quais colocam em risco a sua saúde e segurança", destaca o coordenador do Setor de Fiscalização, Adnan Fontenele.
O Decon está disponível para receber reclamações ou denúncias de consumidores através do WhatsApp (85) 98685-6748.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente