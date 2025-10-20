Morre o professor cearense Apolônio Fernandes aos 81 anos

Professor Apolônio Fernandes Neto, morreu neste domingo, 19, aos 81 anos / Crédito: Arquivo pessoal

Faleceu na noite desse domingo, 19, o educador Apolônio Fernandes Neto, aos 81 anos. Conhecido carinhosamente como Popó pelos alunos, o professor deu aula de história e geografia no Colégio Brasil, Doroteias, Justiniano de Serpa, Piamarta e Colégio Cearense. Trabalhou ainda como coordenador no Colégio 7 de Setembro por mais de quatro décadas. Natural de Quixadá, veio para Fortaleza ainda menino, com a mãe e a irmã. No entanto, não esqueceu as origens na cidade do Sertão Central, fazendo parte da direção da Associação de Filhos e Amigos de Quixadá (Asfaq) por muitos anos.

Apolônio foi pai de três filhos, entre eles a colunista e editora de Cidades do O POVO, Sara Oliveira. O educador deixa ainda quatro netos e a esposa. Educador e amigo Correto, sério, atencioso e acolhedor. É como o jornalista Mauro Costa e ex-aluno descreve o professor. “Cobrava muito, exigia, mas ao mesmo tempo educava com tudo que a palavra traz de amplitude. Uma figura de caráter irretocável e a quem tenho muito a agradecer pelos aprendizados”, lembra. “O Apolônio era um cara que destoava um pouco na época. Tinha uma postura de educador muito legal, uma relação mais cordial com os alunos”, relembra o ex-aluno do professor, o médico Jansen Gomes, 57. A relação de “igual para igual” que Apolônio construía com os alunos permitiu a criação de vínculos duradouros. Mesmo tendo sido aluno do professor na década de 1980, Jansen ainda mantinha contato com o mestre. “Como eu enfatizava para ele, é uma importante referência na minha vida”, diz.

“Em 2007, fiz um encontro com os ex-alunos e ex-professores do Colégio Cearense e desde então o professor Apolônio participava dos nossos encontros de turma, dos nossos grupos de WhatsApp e reforçava a importância dessa união e confraternização entre colegas que são, na verdade, amigos de toda vida”, afirma a também ex-aluna Carla Oliveira Campos, 58. Para o cirurgião-dentista Ricardo Souza Martins, 59, o legado do professor são os ensinamentos de excelência no conteúdo escolar, mas também para a vida. “Ao lado de sua esposa tia Francinete, demonstraram um amor e dedicação pelo ensino e amizade com seus alunos e ex-alunos, com uma forte vibração e torcida pelo sucesso de cada um”, completa. Mesmo com a missão de supervisionar, o carinho pelos alunos não arrefecia, como lembra Joelma Leal, também jornalista e editora do O POVO. “Foi uma grata surpresa quando soube, há muitos anos, que iria trabalhar com a filha do ex-coordenador da época do colégio e hoje lamento, profundamente, a partida dele.”

