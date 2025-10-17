O POVO+ conquista premiação nacional em Jornalismo de Dados

Equipe de jornalismo do O POVO+. Da esquerda para a direita: Karyne Lane, Bianca Nogueira, Mateus Mota, Catalina Leite, Fátima Sudário, Révinna Nobre, Ludmyla Barros, Ayuri Reis e Wanderson Trindade / Crédito: FCO Fontenele/O POVO

Das duas reportagens do O POVO+ finalistas do Prêmio Cláudio Weber Abramo de Jornalismo de Dados 2025, o especial "Letais, violentos e intencionais: os crimes contra policiais no Ceará" venceu na categoria Dados Abertos. O anúncio foi feito em cerimônia realizada em São Paulo, na noite desta sexta-feira, 17 de outubro. O júri da premiação destacou a consistência da reportagem, que inclui planilhas abertas, códigos comentados e metodologia detalhada, disponibilizada de forma transparente para reprodução e reutilização.



Também foram destacadas a confiabilidade e a relevância do trabalho para a promoção dos direitos humanos. Segundo a manifestação do júri, "a reportagem utiliza dados conseguidos via Lei de Acesso à Informação, com abordagem original e de impacto social, revelando uma dimensão pouco explorada: a violência que atinge os próprios agentes de segurança". Com a edição de 2025, O POVO+ soma três indicações ao Prêmio Cláudio Weber Abramo em seus cinco anos de história. A plataforma comemora também a marca de oito prêmios de Jornalismo apenas neste ano, consolidando o título de um dos veículos mais premiados do Nordeste. Sobre a reportagem premiada A reportagem vencedora do Prêmio Cláudio Weber Abramo 2025, na categoria Dados Abertos, é uma produção da Central de Dados do O POVO+ assinada pelo repórter Mateus Mota, com análise de dados feita pelo estagiário da Central, Ayuri Reis. A matéria mergulha nos números de mortes de agentes de segurança do Ceará na última década e usa gráficos interativos, entrevistas e depoimentos de agentes de segurança para construir uma análise sobre o cenário.

Nessa categoria, o foco são trabalhos realizados graças à Lei de Acesso à Informação ou abertura das bases de dados públicas que prezam pela publicação do código-fonte e da metodologia adotada. Para o repórter Mateus Mota, "o prêmio é o resultado de uma construção coletiva, de uma equipe comprometida com um jornalismo sério, transparente e que entende que há, sim, histórias por trás dos números que precisam ser contadas". O estagiário da Central de Dados do O POVO+, Ayuri Reis, lembra que a abordagem do especial exigiu dedicação e sensibilidade, por se tratar de um tema desafiador. “Sinto-me muito feliz e honrado e com sensação de sonho realizado, especialmente com tão pouco tempo no jornalismo”, diz Ayuri.

Já Alexandre Cajazeira, professor e pesquisador que atuou na concepção da plataforma de transparência da central de dados do OP+, em 2024, diz que vencer essa categoria é a certeza do caminho certo na transparência e reprodutibilidade. “O tema é relevante. O texto e a análise ficaram incríveis”. Preço Comparado O outro trabalho que chegou à final do Prêmio Cláudio Weber Abramo foi a ferramenta Agregador de Pesquisas Preço Comparado, um produto da Central de Dados do O POVO+, coordenado pelo jornalista Wanderson Trindade, em parceria com editoria de Economia do O POVO e o Procon Fortaleza. A ferramenta digital permite ao consumidor verificar preços de produtos nos supermercados de Fortaleza, com uma série de funcionalidades.

No Agregador, é possível comparar a evolução de preços mês a mês, visualizar um mapa dos supermercados, o valor da cesta básica por supermercado e também o catálogo de produtos pesquisados.

Conheça a Central de Dados do O POVO+ A Central de Dados O POVO+ é o núcleo de jornalismo de dados do Grupo O POVO e atua na produção de reportagens investigativas, séries especiais e visualizações básicas na análise de dados públicos e levantamentos originais. O repositório GitHub do O POVO+ reúne os dados e códigos utilizados nessas publicações, com o compromisso de garantir a transparência e a reprodutibilidade das informações e narrativas apresentadas.