Morre chef Fábio Denardi, do restaurante La Bella Italia

Morre chef Fábio Denardi, do restaurante La Bella ItaliaO estabelecimento, localizado na Praia de Iracema, em Fortaleza, emitiu nota oficial de despedida na noite desta sexta-feira, 26
Morreu o chef de cozinha Fábio Denardi nesta sexta-feira, 26. A informação foi divulgada pelo restaurante La Bella Italia, localizado na Praia de Iracema, em Fortaleza, onde ele atuava desde 2018.
O profissional foi um dos vencedores da premiação Faca de Ouro 2024, promovida pela Associação dos Chefs de Cozinha do Ceará (ACC).
“Seu trabalho e sua paixão pela gastronomia seguirão presentes em nossa história e em cada prato que servimos”, destacou a publicação no perfil oficial do restaurante.
Mais informações em instantesDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente