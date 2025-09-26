Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Morre chef Fábio Denardi, do restaurante La Bella Italia

O estabelecimento, localizado na Praia de Iracema, em Fortaleza, emitiu nota oficial de despedida na noite desta sexta-feira, 26
Atualizado às Autor Penélope Menezes
Autor
Penélope Menezes Autor
Tipo Notícia

Morreu o chef de cozinha Fábio Denardi nesta sexta-feira, 26. A informação foi divulgada pelo restaurante La Bella Italia, localizado na Praia de Iracema, em Fortaleza, onde ele atuava desde 2018.

O profissional foi um dos vencedores da premiação Faca de Ouro 2024, promovida pela Associação dos Chefs de Cozinha do Ceará (ACC).

“Seu trabalho e sua paixão pela gastronomia seguirão presentes em nossa história e em cada prato que servimos”, destacou a publicação no perfil oficial do restaurante.

