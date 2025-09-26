Morre chef Fábio Denardi, do restaurante La Bella Italia

O estabelecimento, localizado na Praia de Iracema, em Fortaleza, emitiu nota oficial de despedida na noite desta sexta-feira, 26

Morreu o chef de cozinha Fábio Denardi nesta sexta-feira, 26. A informação foi divulgada pelo restaurante La Bella Italia, localizado na Praia de Iracema, em Fortaleza, onde ele atuava desde 2018.

O profissional foi um dos vencedores da premiação Faca de Ouro 2024, promovida pela Associação dos Chefs de Cozinha do Ceará (ACC).