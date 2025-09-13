Jovens cearenses representam o Estado na 3ª edição da ICID em Fortaleza

Maria Laís (esq.), Pedro Arcanjo (centro) e Tágila Ravenna (dir.) representam o Ceará na 3ª Conferência Internacional sobre Clima e Desenvolvimento / Crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal

Os municípios cearenses de Santana do Cariri, Nova Olinda e Independência serão representados com participação da juventude na 3ª Conferência Internacional sobre Clima e Desenvolvimento em Regiões Semiáridas (ICID III). A solenidade, programada de 15 a 19 de setembro, acontecerá no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. As apresentações dos três jovens compõem a Mesa Infância e Juventude, intitulada “Práticas transformadoras em meio às emergências climáticas”. Os representantes fazem parte, respectivamente, do projeto LaVida, de Santana do Cariri; da Fundação Casa Grande, de Nova Olinda; e do 17º Prêmio Literário Flávio Paiva 2025, do Espaço Cultural História Viva, de Independência.

“A opinião da juventude é importante, porque a ICID pretende fazer uma carta de Fortaleza e um documento para a COP 30 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025), onde vai colocar as requisições, os clamores, das regiões secas em relação a essa agenda ambiental global”, ressalta o presidente da conferência, Antônio Rocha Magalhães. O evento, sediado na capital cearense, focará em questões relativas ao clima, mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável em regiões secas ao redor do mundo. Grito dos Excluídos 2025 chama atenção para a crise climática e defesa da democracia | SAIBA MAIS Jovens cearenses se apresentam na ICID III: conheça os projetos Representando Nova Olinda, o jovem Pedro Arcanjo exibirá e comentará uma produção audiovisual da TV da Fundação Casa Grande, sobre as experiências de um agricultor, chamado Zé Artur.

Já Tágila Ravenna, que deve apresentar o vídeo “Pensares da Juventude de Independência”, também comenta sobre o cordel autoral “Filha da terra, voz do sertão”, finalista no 17º Prêmio Literário Flávio Paiva. A terceira representante do interior cearense é Maria Laís, incluindo vídeo-relato sobre a experiência do projeto familiar LaVida com a apicultura e o turismo rural, em Santana do Cariri. A Mesa Infância e Juventude conta ainda com a abertura musical da cantora Tóri, indígena de ascendência Kariri. Na ocasião, a artista interpretará cantigas do livro “Brincadeira de Cantar”, de Flávio Paiva, que atuará como moderador.