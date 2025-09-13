Jovens cearenses representam o Estado na 3ª edição da ICID em Fortaleza

Jovens cearenses representam o Estado na 3ª edição da ICID em FortalezaO evento sobre clima e desenvolvimento em regiões semiáridas acontece entre 15 e 19 de setembro no Centro de Eventos da Capital
Os municípios cearenses de Santana do Cariri, Nova Olinda e Independência serão representados com participação da juventude na 3ª Conferência Internacional sobre Clima e Desenvolvimento em Regiões Semiáridas (ICID III). A solenidade, programada de 15 a 19 de setembro, acontecerá no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.
As apresentações dos três jovens compõem a Mesa Infância e Juventude, intitulada “Práticas transformadoras em meio às emergências climáticas”. Os representantes fazem parte, respectivamente, do projeto LaVida, de Santana do Cariri; da Fundação Casa Grande, de Nova Olinda; e do 17º Prêmio Literário Flávio Paiva 2025, do Espaço Cultural História Viva, de Independência.
“A opinião da juventude é importante, porque a ICID pretende fazer uma carta de Fortaleza e um documento para a COP 30 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025), onde vai colocar as requisições, os clamores, das regiões secas em relação a essa agenda ambiental global”, ressalta o presidente da conferência, Antônio Rocha Magalhães.
O evento, sediado na capital cearense, focará em questões relativas ao clima, mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável em regiões secas ao redor do mundo.
Jovens cearenses se apresentam na ICID III: conheça os projetos
Representando Nova Olinda, o jovem Pedro Arcanjo exibirá e comentará uma produção audiovisual da TV da Fundação Casa Grande, sobre as experiências de um agricultor, chamado Zé Artur.
Já Tágila Ravenna, que deve apresentar o vídeo “Pensares da Juventude de Independência”, também comenta sobre o cordel autoral “Filha da terra, voz do sertão”, finalista no 17º Prêmio Literário Flávio Paiva.
A terceira representante do interior cearense é Maria Laís, incluindo vídeo-relato sobre a experiência do projeto familiar LaVida com a apicultura e o turismo rural, em Santana do Cariri.
A Mesa Infância e Juventude conta ainda com a abertura musical da cantora Tóri, indígena de ascendência Kariri. Na ocasião, a artista interpretará cantigas do livro “Brincadeira de Cantar”, de Flávio Paiva, que atuará como moderador.
Antecedendo a COP 30, o evento ainda destaca outras ações, como plenárias, painéis temáticos e encontros paralelos.
Os debates promovidos serão voltados às temáticas de gestão hídrica, financiamento verde, educação climática, cooperação internacional e formulação de políticas públicas para territórios vulneráveis.
Mesa Infância e Juventude – “Práticas transformadoras em meio às emergências climáticas”
- Data: 15/09 (segunda-feira)
- Horário: 16h20min
- Local: Auditório 3 - Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz, Fortaleza - CE)
- Inscrições gratuitas