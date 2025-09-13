Calor em Fortaleza: 10 bairros recebem estações meteorológicas

As instalações dos equipamentos visa contribuir para a construção de políticas públicas no enfrentamento dos efeitos do aquecimento urbano em Fortaleza

Para monitorar a temperatura urbana , a Prefeitura de Fortaleza instalou dez estações meteorológicas do tipo “all in one”. Os equipamentos foram colocados na sexta-feira, 12, nos seguintes no Centro e mais nove bairros da Capital : Benfica, Conjunto Ceará, Granja Lisboa, Guararapes, Jangurussu, Messejana, Montese, Mucuripe e Vila Velha.

Segundo o Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza (Ipplan), a instalação visa identificar ilhas de calor e registrar a precipitação pluvial ambiental. Com os dados coletados, será possível contribuir para a construção de políticas públicas diante dos efeitos do aquecimento urbano e na gestão de riscos e desastres.

O que são estações meteorológicas?

Segundo o Ipplan, as estações funcionam como uma rede de sensores capaz de medir e fornecer dados, além de contribuir para estudos e análises de ilhas de calor urbanas.

O tenente-coronel Haroldo Gondim, da Defesa Civil, enfatizou que os sensores serão responsáveis ​​por monitorar temperatura, precipitação, umidade, direção, velocidade e rajadas de vento.

"Além da pressão atmosférica, índice UV e luminosidade, essas informações permitirão uma compreensão mais detalhada da dinâmica das condições climáticas e dos microclimas urbanos", disse Haroldo.