Calor em Fortaleza: 10 bairros recebem estações meteorológicas

Centro e 9 bairros de Fortaleza recebem estações meteorológicas para monitorar "ilhas de calor"As instalações dos equipamentos visa contribuir para a construção de políticas públicas no enfrentamento dos efeitos do aquecimento urbano em Fortaleza
Para monitorar a temperatura urbana, a Prefeitura de Fortaleza instalou dez estações meteorológicas do tipo “all in one”. Os equipamentos foram colocados na sexta-feira, 12, nos seguintes no Centro e mais nove bairros da Capital: Benfica, Conjunto Ceará, Granja Lisboa, Guararapes, Jangurussu, Messejana, Montese, Mucuripe e Vila Velha.
Segundo o Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza (Ipplan), a instalação visa identificar ilhas de calor e registrar a precipitação pluvial ambiental. Com os dados coletados, será possível contribuir para a construção de políticas públicas diante dos efeitos do aquecimento urbano e na gestão de riscos e desastres.
O que são estações meteorológicas?
Segundo o Ipplan, as estações funcionam como uma rede de sensores capaz de medir e fornecer dados, além de contribuir para estudos e análises de ilhas de calor urbanas.
O tenente-coronel Haroldo Gondim, da Defesa Civil, enfatizou que os sensores serão responsáveis por monitorar temperatura, precipitação, umidade, direção, velocidade e rajadas de vento.
"Além da pressão atmosférica, índice UV e luminosidade, essas informações permitirão uma compreensão mais detalhada da dinâmica das condições climáticas e dos microclimas urbanos", disse Haroldo.
Equipamento coleta dados primários e permitirá atualização a cada 10 minutos
A iniciativa dialoga diretamente com a proposta de revisão do Plano Diretor Participativo e Sustentável de Fortaleza, que visa apresentar ações estratégicas de planejamento urbano e térmico.
“A revisão do Plano Diretor prevê relatórios periódicos sobre os impactos das mudanças climáticas, com o objetivo de monitorar as transformações socioterritoriais relacionadas à elevação do nível médio do mar, erosão costeira, ilhas e ondas de calor e áreas propensas a inundações”, destacou o presidente do Ipplan, Artur Bruno.
O projeto foi articulado pelo Ipplan, que conta com a parceria da Defesa Civil, responsável pela instalação dos equipamentos. Além disso, a iniciativa conta com a aliança global Healthy Cities (PHC), apoiada pela Bloomberg Philanthropies, Organização Mundial da Saúde (OMS) e Vital Strategies, além de outros parceiros da Prefeitura de Fortaleza.