Morte em casa: como acionar o serviço de remoção em Fortaleza

Morte em casa: saiba como solicitar o atendimento do serviço de remoção de corpos em domicílio / Crédito: Thamires Oliveira/Sesa

Parte do Serviço de Verificação de Óbito Dr. Rocha Furtado (SVO), o atendimento de remoção de corpos em domicílios foi ampliado em Fortaleza para atuar em regime de 24 horas diárias a partir de 1º de setembro de 2025. O serviço agora pode ser acionado pela população a qualquer hora do dia, todos os dias da semana. O atendimento, inaugurado em agosto de 2024, já foi responsável por 1.058 remoções. São quatro veículos com câmeras frias, que podem realizar o deslocamento dos corpos de indivíduos falecidos por causas naturais.

Saiba como acionar o SVO, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), e os documentos necessários. Como pedir a remoção de corpo após morte em casa?

Para a solicitação da remoção, é necessário que o indivíduo tenha um parentesco de primeiro ou segundo grau com o falecido, além de apresentar documentação que comprove o vínculo. O serviço é indicado nos casos em que é necessário realizar uma necrópsia para elucidação da causa do óbito natural. O atendimento viabiliza o transporte até o Serviço de Verificação de Óbito. “Então, tem aquele mal-súbito, a pessoa chegou a falecer e não tinha nenhuma comorbidade, não tinha histórico de doença. Aí se encaixa no perfil de fazer a necrópsia”, exemplifica a diretora-geral do SVO, Anacélia Matos.

“É importante porque a gente vai remover os corpos que precisam de necropsia para elucidar a causa do óbito, justamente daquelas famílias mais vulneráveis, sem condições econômicas e que precisam mais do nosso serviço”, pontua a gestora. Documentos necessários

Ao entrar em contato, as orientações sobre documentos necessários podem ser indicadas à família pelo atendimento do Serviço de Verificação de Óbito Dr. Rocha Furtado (SVO). No caso da comprovação do vínculo (parentesco de primeiro ou segundo grau), os seguintes documentos podem ser solicitados:

Certidão de nascimento

Certidão de casamento

Carteira de Identidade Além disso, um comprovante de endereço também deverá ser apresentado.

Horário de funcionamento

O atendimento de remoção de corpos em domicílio foi ampliado no dia 1º de setembro. Agora, o serviço permanece disponível 24 horas, todos os dias da semana. O funcionamento integral segue nas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) e em unidades de saúde na Capital.