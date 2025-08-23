Conflito de empresas leva empresário árabe à prisão em Fortaleza

As ameaças teriam acontecido dentro de um shopping na Aldeota, onde é localizada a empresa de turismo. Empresário árabe foi preso, mas liberado em audiência de custódia

A prisão aconteceu na quinta-feira, 21, e o homem foi encaminhado ao 2º Distrito Policial. Ele foi solto em audiência de custódia.

A cobrança de uma dívida atribuída a empresa de turismo situada no Ceará por uma empresa sediada em Amã , na Jordânia, envolveu confusão e até ameaças de morte. Homem de origem árabe chegou a ser preso, suspeito de ser o mandante de ameaças e intimidação na empresa, localizada no bairro Aldeota, em Fortaleza.

Conforme o documento obtido pelo O POVO, Hasan Subhi Mohd Abu Nejem foi preso em flagrante suspeito de ameaças de morte contra a vítima e familiares. O motivo seria uma dívida da empresa da vítima com a empresa do suspeito preso.

De acordo com os autos, a vítima teria sido ameaçada por pessoas contratadas pelos representantes da empresa do árabe. Indivíduos comparecem à empresa localizada em Fortaleza proferindo ameaças. O autuado é apontado como responsável por enviar mensagens de texto por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp e por realizar ligações telefônicas "em tom intimidatório, com o objetivo de constranger a vítima a saldar o débito", aponta a Polícia.

O autuado, preso em flagrante, passou por audiência de custódia e teve a prisão substituída por medidas cautelares. Entre as medidas a serem cumpridas estão a proibição de manter contato com familiares ou funcionários dele.

Houve ainda determinação de não retornar ao endereço onde foi preso, no shopping Avenida, no bairro Aldeota. As medidas permanecem durante seis meses.