UTI neonatal do Hospital Geral tem leite para 48 horas

O banco de leite materno do Hospital Geral Dr. Waldemar de Alcântara (HGWA) está com estoque para somente 48 horas. O alerta foi feito por Késsia Ravete, nutricionista da UTI neonatal da unidade hospitalar. Em entrevista à rádio O POVO CBN, a profissional disse que o foco principal são os oito bebês internados na UTI neonatal do local.

De acordo com Késsia, são necessários cerca de 800 ml de leite materno por dia para alimentar as crianças. "Temos bebês iniciando a alimentação com 1 ml. Portanto, cada gotinha doada importa", disse ela. Banco de leite materno: saiba como doar ao HGWA Para doar o leite ao Hospital Geral Dr. Waldemar de Alcântara (HGWA), é necessário que a mulher esteja saudável e tenha feito os exames pré-natais corretamente, além de morar em Fortaleza. As interessadas podem ligar para o hospital através do (85) 3236 8325. A ligação será atendida por uma técnica de enfermagem, que fará uma triagem prévia. Em seguida o hospital mandará deixar na casa da doadora um kit com o material para a coleta. Após os frascos estarem cheios, um motoqueiro do hospital irá buscar o insumo, que será levado para uma análise. Após a análise, o leite é pasteurizado e disponibilizado no banco de leite do hospital, estando apto para o consumo dos pequenos.