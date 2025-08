Inscrições para o teste de nível 2025.2 do Centro de Línguas do Imparh seguem abertas até o dia 3

O teste de nível é voltado para candidatos que já possuem conhecimento prévio no Idioma escolhido e desejam ingressar em um nível mais avançado

As inscrições para o Teste de Nível 2025.2 do Centro de Línguas do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh) seguem abertas até domingo, 3 . São oferecidas 526 vagas, distribuídas entre os cursos de inglês, espanhol, português, francês, italiano, japonês e alemão oferecidos pela instituição.

O candidato deverá comparecer com uma hora de antecedência, portando documento oficial com foto. Não será permitida a entrada após o início da prova.

A prova será aplicada no dia 8 de agosto e contará com questões específicas sobre o idioma escolhido e o semestre desejado. Os horários serão os seguintes: das 18 às 19 horas para candidatos aos cursos de inglês, e das 20 às 21h30min para os candidatos que concorrem às vagas dos cursos de alemão, espanhol, francês, italiano, português e japonês.

O teste de nível é voltado exclusivamente para candidatos que já possuem conhecimento prévio no idioma escolhido e desejam ingressar em um nível mais avançado. A inscrição custa R$ 80,00 e deve ser realizada por meio do canal de concursos e seleções da Prefeitura de Fortaleza.

O resultado será divulgado no dia 13, e os candidatos aprovados deverão comparecer no dia 14 à sede do Imparh para realizar a matrícula.

Serviço



As incrições para o teste de nível seguem até o próximo domingo, 3, e devem ser realizadas através do canal de Concursos e Seleções. Para mais informações, entre em contato com os seguintes números: (85) 2018.0118 / (85) 2018.0119.