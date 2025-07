Seminário Nacional pela Alfabetização acontece em Fortaleza

Seminário acontece em Fortaleza entre os dias 6 e 7 de agosto / Crédito: Divulgação/Seminário Nacional pela Alfabetização

A capital cearense receberá, entre os dias 6 e 7 de agosto, o Seminário Nacional pela Alfabetização. A iniciativa, que objetiva discutir desafios e soluções na educação básica, é promovida pela Aliança pela Alfabetização, formada pela Associação Bem Comum, Fundação Lemann e Instituto Natura, em parceria com o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd). O evento presencial é exclusivo para convidados e acontece no Gran Mareiro Hotel, mas toda a programação será transmitida gratuitamente, mediante inscrição. A ocasião envolverá nomes de destaque, como o ministro da Educação, Camilo Santana, a secretária de Educação Básica do Ministério da Educação (Mec), Kátia Schweickardt, e o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manoel Palácios.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O secretário de Educação do Rio de Janeiro e presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação das Capitais (Consec), Renan Ferreirinha, também é citado, além de governadores, senadores, prefeitos e lideranças que atuam no setor educacional. “A alfabetização é um compromisso ético, social e federativo. Para avançarmos com equidade e qualidade, precisamos comunicar melhor as políticas públicas e fortalecer a mobilização de todos os setores da sociedade”, afirma o diretor presidente da Associação Bem Comum, Veveu Arruda. IA na educação básica: como o Ceará lida com mais uma revolução na sala de aula | SAIBA MAIS Seminário Nacional pela Alfabetização: veja data e horário

O encontro abrangerá palestras, painéis temáticos, relatos de experiências impactantes e mesas redondas, incluindo abertura com autoridades nacionais e regionais da Educação.