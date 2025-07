Adinkras, o código utilizado por escravizados que permanece em portões e construções históricas de Fortaleza

Os Adinkras são ideogramas, ou seja, representações visuais de ideias, que transmitem valores ancestrais do povo Ashanti. Originalmente integrados ao povo Akan, os Ashanti aprofundaram as possibilidades de comunicação com uso de Adinkras para expressões de sentimentos e conceitos complexos.

A partir de 1550, porém, os primeiros africanos escravizados chegaram ao Brasil. Entre eles, membros e descendentes do povo Akan, trazendo consigo o conhecimento sobre os Adinkras, que ganharia novos significados e aplicações no Brasil.

A história dos símbolos no Brasil finca raízes na metalurgia, área que, entre tantas outras, se beneficiou do conhecimento de africanos escravizados. Os escravos urbanos eram forçados a desempenhar inúmeras tarefas, entre elas, iam desde ações domésticas e vendas ambulantes até mecânicas e ferragem.

As figuras com o tempo se expandiram para arquitetura, moda, joias, tatuagens e design, mas sua carga histórica e emotiva, gradualmente, foi ficando para trás à medida que os Adinkras eram reproduzidos em larga escala.

Adinkras, símbolos ancestrais africanos resistem ao tempo em portões, grades e ornamentos Crédito: Divulgação/Facebook/Depósito Sereno

Adinkras resistem em monumentos históricos, incorporados até mesmo em construções católicas em Fortaleza

Os símbolos também aparecem no contexto religioso. No centro de Fortaleza, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, construída por negros da Irmandade de Nossa Senhora dos Pretos por volta de 1730, guarda a ancestralidade na base de seu crucifixo, com a Sankofa.

Outras igrejas e edifícios tombados pela cidade guardam o mesmo segredo: os símbolos de um povo que lutou para que, mesmo privados de liberdade, sua cultura e tradições pudessem ser perpetuadas.

Com o passar dos anos, frente à modernidade, mesmo que protegidos nos prédios históricos por meio do tombamento, os Adinkras vão passando despercebidos pelos transeuntes. Mesmo aqueles que admiram suas formas e contornos, não sabem da mensagem de resistência e memória ancestral incrustada nas formas.

Confira Adinkras mais comuns e seus significados

Sankofa, Akoma, Asase ye duru, Nyame dua, Akoko Nan, Dwenini mmen e Nukurumah kese são os Adinkras mais comuns. Confira seus significados: