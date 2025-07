Prefeitura poderia economizar R$ 15 milhões se não houvesse descarte irregular de lixo, afirma secretário

O secretário da SCSP, José de Abreu Machado, afirma que 329 mil toneladas de resíduos descartados de forma irregular foram coletados no primeiro semestre deste ano

Informação é do titular da Secretaria da Conservação e Serviços Públicos (SCSP), José de Abreu Machado, em entrevista à Rádio O POVO CBN nessa quarta-feira, 2.

Mais de 320 mil toneladas de resíduos descartados de forma irregular foram coletados na Capital apenas no primeiro semestre deste ano. Coleta do material custa pelo menos 15 milhões de reais por mês para a Prefeitura de Fortaleza.

O gestor explica que há dois tipos de serviço de recolhimento de lixo: a coleta domiciliar e a coleta especial, que lida com os resíduos descartados irregularmente, e que seria significativamente mais cara do que a coleta domiciliar.

No mesmo período, foram retiradas 276.000 toneladas de resíduos domiciliares.

“Nós tiramos 329.000 toneladas. Esse lixo que é colocado de forma irregular torna-se muito mais caro para a Prefeitura. Nós teríamos como economizar R$ 15 milhões, no mínimo, por mês, o que daria para construir 150 casas populares. Só por causa desse lixo colocado de forma irregular”, afirma o secretário.

Mais 50 ecopontos

Atualmente, Fortaleza possui 13 ecopontos. A meta da Prefeitura, de acordo com o secretário, é ampliar esse número, adicionando mais 50 ecopontos até o final da gestão de Evandro Leitão-PT.



Já existem ordens de serviço para a construção de seis novos ecopontos, de acordo com Abreu Machado.

Os locais recolhem entulho de construção civil e outros resíduos, com exceção do lixo orgânico.