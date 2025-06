Amigos pedem ajuda para custear despesas hospitalares do fotógrafo Ricardo Schmitt

Há cerca de duas semanas, Ricardo foi internado no Instituto Doutor José Frota (IJF), também na Capital. O resultado dos exames indicou outras comorbidades, que estão sendo tratadas para que a cirurgia seja autorizada. A rotina no hospital inclui exames e fisioterapia diariamente.

Após o atendimento, Ricardo foi diagnosticado com fratura do colo do fêmur e passou 10 dias internado, realizando exames e aguardando o dia da cirurgia.

Além do pagamento das cuidadores, Luciana revela que o valor deve ajudar a cobrir os custos de fraldas geriátricas e de algumas medicações. Segundo a amiga, o fotógrafo "está sendo bem atendido no hospital, mas a vida tem sido bem difícil para ele".

A situação demandou a contratação de acompanhantes e cuidadoras para promover os cuidados do fotógrafo. Luciana explica que, sem familiares por perto e com renda fixa limitada ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), Ricardo depende da solidariedade de amigos e outros profissionais da cultura, que organizaram uma campanha de arrecadação, via Pix, para custear cuidados básicos enquanto ele aguarda um procedimento cirúrgico, ainda sem data marcada.

Luciana conta ainda que, até o momento, não conseguiu entrar contato com os filhos, o irmão, ou outros familiares de Ricardo. "Pelas condições dele, não é possível que fique sozinho no hospital, tendo que ter um acompanhante em tempo integral. Eu sou apenas amiga, trabalho o dia inteiro e não consigo acompanhar integralmente. Tenho ido todos os dias para fazer companhia, atender algumas necessidades, estar a par do quadro dele", conta.

Ricardo Schmitt começou sua carreira profissional ainda em 1968, trabalhando no estúdio profissional de seu irmão, no Rio de Janeiro. Durante sua jornada, atuou em diversos segmentos, entre eles: moda, televisão, política e meio ambiente.

Apesar das dificuldades e do cansaço, Luciana ressalta que o fotógrafo segue agradecido a todos os amigos e aos funcionários do hospital. "Ele tomou conhecimento da campanha só depois que a iniciamos e ficou agradecido pela solidariedade. O sonho dele era voltar pra casa e conseguir que o acervo de fotografias dele fosse comprado por um museu", confessa.

Nessa mesma época, em parceria com o fotógrafo Chico Albuquerque, que veio de São Paulo a Fortaleza com o intuito de dirigir o laboratório da ABAFILM e montar um estúdio fotográfico na capital cearense, ajudou a incluir o Ceará em publicações nacionais.

No estado nordestino, ficou responsável pela produção de fotos para uma agência em que trabalhava. Construiu vínculos e fortaleceu relações com grandes nomes da comunicação, entre eles: Rubens Frota, Nazareno Albuquerque e Fernando Maia. Esse grupo, mais tarde, tornou-se importante para o desenvolvimento de sua carreira profissional.

Confira algumas obras do fotógrafo:

Fotografia publicada na Revista Moda Quente, matéria "Canoa, um paraíso que não se curvou às ameaças", páginas 82 a 85, Ano IV, No. 18, de 1989. Crédito: Acervo Ricardo Schmitt Fotografia publicada no panfleto intitulado "Quem é quem na economia cearense", da empresa O Povo, página 5, de 1986. Legenda da matéria da foto: Ceará: os caminhos do futuro. Crédito: Acervo Ricardo Schmitt Fotografia publicada na capa, do Caderno Companhia da Mulher do Jornal O Povo, em 29 de outubro de 1989. Ano IV – No. 124. Matéria intitulada "Casal em Militância", páginas 2 e 3. Crédito: Acervo Ricardo Schmitt

Seu acervo, com mais de 200 mil imagens, pode ser lido como um patrimônio documental, com recortes que atravessam fatos históricos, retratam grandes nomes da política e da cultura nacional e representa o fazer jornalístico de uma época marcada por transformações profundas, como os períodos de seca e os rearranjos sociais no Nordeste.