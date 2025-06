Patinete elétrico em Fortaleza: como alugar? Qual o valor? Veja como usar

Fortaleza conta com patinetes elétricos para aluguel; saiba como usar, valor por minuto e onde andar com o veículo na cidade

Fortaleza voltou a contar com patinetes elétricos compartilhados circulando pelas ruas. O serviço, que já havia sido testado na cidade anos atrás, conta atualmente com nova operação e foco na mobilidade urbana sustentável.

O uso do patinete elétrico é cobrado por desbloqueio e por tempo de utilização:

Ao finalizar o trajeto, o veículo deve ser estacionado em uma zona de devolução indicada no aplicativo. O patinete só é considerado devolvido quando estiver dentro dessa área delimitada. Estacioná-lo fora desses pontos pode gerar cobrança adicional.

Para quem deseja experimentar o serviço ou incorporá-lo à rotina, é importante saber como funciona o aluguel, quais são as regras de uso e quanto custa utilizar o veículo.

R$ 2,99 para desbloquear

R$ 0,59 por minuto de uso

Por exemplo, um trajeto de 15 minutos sairia por R$ 14,75. Os valores são debitados diretamente no cartão de crédito cadastrado no app.

A empresa também oferece créditos pré-pagos e pacotes promocionais, que podem reduzir o custo por minuto dependendo do volume adquirido.

Em seu aplicativo, a Jet oferece um plano mensal com valor de R$ 14,99 com benefícios como pagar apenas pelos minutos e sem restrições com numero ilimitado de ativações.