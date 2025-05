Sindiônibus realiza capacitação sobre importância da diversidade e inclusão no transporte coletivo

Sindiônibus realiza treinamento sobre diversidade, equidade e inclusão / Crédito: Reprodução/Sindiônibus

Com o intuito de abordar sobre diversidade, equidade e inclusão no transporte coletivo, o Sindiônibus realizou na quinta-feira, 22, o treinamento “Diversidade, Equidade e Inclusão: Como agir com empatia e influenciar pessoas?”, o encontro reuniu representantes e líderes do transporte coletivo de Fortaleza. LEIA MAIS: Linha de ônibus terá rota alterada para atender alunos da Edisca