Corpo de Bombeiros abre inscrições para congresso que celebrará o centenário da instituição

O congresso deste ano marca a comemoração do centenário do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará / Crédito: CBMCE/Divulgação

Estão abertas as inscrições para o Congresso Nacional de Bombeiros (Conabom) 2025, que será realizado de 5 a 8 de agosto, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. Reconhecido como o maior evento do setor na América Latina, o congresso deste ano marca a comemoração dos 100 anos do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE). O evento reunirá corporações de Bombeiros de todas as regiões do Brasil, além de especialistas em segurança pública e Defesa Civil. A programação inclui palestras, debates científicos, exposições de tecnologias e práticas inovadoras, além da Feira Internacional de Prevenção de Incêndios, a Certificação Nacional de Cães de Busca e Resgate e a tradicional prova Bombeiro de Aço.