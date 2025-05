Comerciantes relatam aumento de preços de alimentos na quadra chuvosa

Lugar tradicional de Fortaleza, o Mercado São Sebastião, localizado na rua General Clarindo de Queiroz, no Centro da Cidade, registrou uma intensa movimentação e ofertas de preços na manhã deste domingo, 4. Dentro do período da quadra chuvosa, os comerciantes relatam um aumento de preços durante esta época do ano.

O quilo do feijão verde, por exemplo, estava sendo vendido entre R$ 12 e R$ 15. De acordo com a matéria publicada no O POVO no mesmo período do ano passado, o alimento era encontrado a R$ 9 no Mercado São Sebastião.