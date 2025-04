A ‘invenção do Nordeste’ por Durval Muniz é debatida em palestra na UFC

Em evento realizado ao lado do lançamento de sua nova obra, o historiador debateu sobre as percepções da Região Nordeste

Sob a temática “A invenção do Nordeste e os seus lugares de saber”, o historiador Durval Muniz realizou palestra nesta segunda-feira, 7, no auditório da reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC). Na ocasião, também celebrou o lançamento de sua nova obra, “A pele da história: corpo, tempo e escrita historiográfica”.

A ação foi promovida em parceria do Colégio de Estudos Avançados (CEA) da UFC e o Centro Universitário Farias Brito (FB Uni). Para o diretor do CEA, Tarcísio Pequeno, o livro de Muniz, intitulado “A invenção do Nordeste e outras artes”, tornou-se “um clássico”. “E aqui na palestra ele vai atualizar muitas coisas”, disse.