Bike Anjo fará ação próximo à Areninha do bairro Damas, em Fortaleza

Projeto visa ensinar cidadãos a pedalar durante aula gratuita, que acontecerá no sábado, 29, das 16h às 19 horas, em frente à Areninha Kaká, no bairro Damas

A Escola Bike Anjo (EBA) realizará mais uma ação com instrutores credenciados na rua Afrodísio Gondim, em frente à Areninha Kaká, no bairro Damas, em Fortaleza, neste sábado, 29, das 16h às 19h . O evento, que ensina pessoas a andarem de bicicleta, é gratuito, sem a necessidade de realizar inscrição, sendo as vagas preenchidas por ordem de chegada.

O público-alvo são pessoas acima de 12 anos que serão acompanhadas por profissionais da EBA com disponibilização de bicicletas para o ensino. No caso de crianças, a pessoa responsável por elas serão instruídas para ajudá-las, porém, não haverá bicicletas ou equipamentos infantis disponíveis.