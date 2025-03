Curso gratuito para pessoas trans e travestis está com inscrições abertas

São oferecidas 40 vagas para o curso, as inscrições podem ser feitas de três maneiras: pelo perfil do Grab no Instagram, pelo site oficial do Grab ou por meio de um formulário online. / Crédito: Reprodução/Internet

Estão abertas até o 12 de março de 2025 as inscrições para o curso gratuito de letramento digital do Grupo de Resistência Asa Branca (Grab). As aulas começam no próximo dia 18 de março e acontecerão exclusivamente de forma presencial na Biblioteca Pública Municipal Dolor Barreira, em Fortaleza. A formação faz parte do projeto Traves-TI e é voltada exclusivamente para travestis e pessoas trans.

O objetivo da capacitação é promover o desenvolvimento de habilidades em marketing digital, fotografia, redes sociais e tecnologias da informação, com foco na inclusão digital e no fortalecimento das oportunidades de emprego e renda para essa população.

Matrícula online e aulas presenciais São oferecidas 40 vagas para o curso, as inscrições podem ser feitas de três maneiras: pelo perfil do Grab no Instagram, pelo site oficial do Grab ou por meio de um formulário online. A inscrição será confirmada conforme a ordem de chegada das fichas de inscrição, sendo necessário apenas que o participante possua um aparelho celular. Vale lembrar que não há taxa de matrícula e o curso é totalmente gratuito. As aulas serão práticas e expositivas, e os participantes não precisarão adquirir materiais didáticos para acompanhar as atividades.

Este curso é o primeiro de uma série planejada pelo Grab no âmbito do Traves-TI. O grupo espera expandir a oferta de cursos e buscar novas parcerias para financiar outras formações na área de tecnologia da informação. Segundo Dáry Bezerra, a educação continuada é um dos pilares para proporcionar novas oportunidades de capacitação profissional para a comunidade LGBTI+. Sobre o Grupo de Resistência Asa Branca Fundado em 1989, o Grupo de Resistência Asa Branca (Grab) é a organização LGBTI+ mais tradicional do Ceará e desempenha um papel crucial em advocacia e na promoção dos direitos das populações LGBTI+. Além de ser responsável pelas paradas da diversidade sexual no estado, o Grab também tem se destacado nas áreas de saúde, educação, cidadania e direitos humanos, com um histórico de atuação em programas de prevenção ao HIV/aids e capacitação digital. SERVIÇO; OQUE: CURSO GRATUITO DE LETRAMENTO DIGITAL DO GRAB