Carnaval 2025: veja como vai funcionar o comércio em Fortaleza durante período

Dentro do período de Carnaval o comércio de Fortaleza deve funcionar normalmente no sábado, 1°, e na quarta-feira, 5. No entanto, de acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do Munícipio, entre o domingo, 2, e a terça-feira, 4, o funcionamento das lojas e dos shoppings será facultativo.

- Lojas, quiosques e alimentação: das 10h às 22h

Domingo a terça-feira (2 a 4 de março)



- Lojas e quiosques: fechados.



- Alimentação de lazer: das 11h às 22h

- C&A: 12h às 21h.

Quarta-feira (5 de março)



- Lojas e quiosques: das 10h às 22h



- Alimentação e lazer: das 11h às 22h

North Shopping Fortaleza



Sábado (1º de março)



- Lojas, quiosques e alimentação: das 10h às 22h

Domingo a terça-feira (2 a 4 de março)



- Lojas e quiosques: fechados



- Alimentação: das 10h às 22h

- Quintal: 11h às 23h.

Quarta-feira (5 de março)



- Lojas e quiosques: das 10h às 22h



- Alimentação e lazer: das 10h às 22h

North Shopping Jóquei



Sábado (1º de março)



- Lojas, quiosques e alimentação: das 10h às 22h

Domingo a terça-feira (2 a 4 de março)



- Lojas e quiosques: fechados



- Alimentação de lazer: das 11h às 22h

Quarta-feira (5 de março)



- Lojas e quiosques: das 10h às 22h



- Alimentação e lazer: das 11h às 22h

North Shopping Maracanaú



Sábado (1º de março)



- Lojas, quiosques e alimentação: das 10h às 22h

Domingo a terça-feira (2 a 4 de março)

- Lojas e quiosques: fechados



- Alimentação de lazer: das 11h às 22h

Quarta-feira (5 de março)

- Lojas e quiosques: das 10h às 22h



- Alimentação e lazer: das 11h às 22h

Terrazo Shopping

No sábado (01/03), o shopping opera normalmente, das 10h às 22h.

No domingo (02/03), lojas e quiosques funcionarão em regime facultativo, das 13h às 21h, enquanto as operações de alimentação e lazer abrirão de forma facultativa das 11h às 22h.

Na segunda-feira de Carnaval (03/03), o funcionamento será facultativo, das 10h às 22h.

Já na terça-feira (04/03), lojas e quiosques estarão fechados, enquanto a praça de alimentação e as operações de lazer funcionarão em regime facultativo, das 11h às 22h.

Na Quarta-feira de Cinzas (05/03), as lojas e quiosques retomam as atividades a partir das 12h, e a praça de alimentação e o lazer abrirão a partir das 11h.

Algumas operações terão horários diferenciados. As Lojas Americanas funcionarão todos os dias, incluindo a terça-feira (04/03). Já a Renner e a Casa Freitas irão operar normalmente nos dias 01, 02 e 03/03 (sábado, domingo e segunda-feira), mas estarão fechadas na terça-feira (04/03).

O Supermercado Guará manterá suas atividades diárias, das 7h às 22h. Já a Academia Greenlife terá funcionamento especial:

- Sábado (01/03): das 8h às 16h

- Domingo (02/03): das 8h às 12h

- Segunda e terça de Carnaval (03 e 04/03): das 8h às 16h

- Quarta-feira de Cinzas (05/03): retorna ao horário padrão, a partir das 5h

Grand Shopping

O Grand Shopping preparou um esquema especial de funcionamento para o feriado de Carnaval, garantindo lazer, alimentação e serviços essenciais para seus visitantes. Durante o período festivo, a praça de alimentação e as atrações de lazer, incluindo o cinema, seguirão funcionando normalmente. No entanto, as lojas e quiosques terão horários diferenciados ao longo dos dias de folia.

Confira os horários:

Sábado (01/03)



Lojas e quiosques: 10h às 22h



Alimentação e lazer: 10h às 22h



Bancos: Fechados



Cinema: Conforme a programação

Domingo (02/03), Segunda (03/03) e Terça-feira (04/03)



Lojas e quiosques: abertura facultativa



Lojas Americanas: 13h às 21h



Alimentação e lazer: 11h às 22h



Bancos: Fechados



Cinema: Conforme a programação

Quarta-feira de Cinzas (05/03)



Lojas e quiosques: 10h às 22h



Alimentação e lazer: 11h às 22h



Bancos: 12h às 16h



Cinema: Conforme a programação

Horários de lojas específicas:



Pague Menos: Domingo, segunda e terça, das 13h às 21h



Le Biscuit: Domingo, segunda e terça, das 13h às 21h



Narciso Enxovais: Domingo, das 13h às 21h; segunda e terça, das 10h às 22h



Lojas Americanas: Domingo, segunda e terça, das 13h às 21h



Smart Fit: Sábado, domingo, segunda e terça, das 08h às 14h

Shopping Eusébio

01 de março – Sábado (Funcionamento normal)



Lojas e quiosques: 09h às 21h

Praça de alimentação: 11h às 22h



02 de março – Domingo

Lojas e quiosques: Ponto facultativo (Abertura mediante a acordo com o sindicato)

Praça de alimentação: 11h às 22h

Cinema: de acordo com as sessões do dia

Americanas: 14h às 20h

Frangolândia: 06h às 00h

Lotérica: Fechada

Pasto & Pizza: 07h às 23h

Mc Donalds: 10h às 23h

Dose Certa: 07h30 às 22h



03 de março - Segunda-feira



Lojas e quiosques: Ponto facultativo (Abertura mediante a acordo com o sindicato)

Praça de alimentação: 11h às 22h

Cinema: de acordo com as sessões do dia

Americanas: 09h às 21h

Frangolândia: 06h às 00h

Lotérica: Fechada

Pasto & Pizza: 07h às 23h

Mc Donalds: 10h às 23h

Dose Certa: 07h30 às 23h

04 de março – Terça-feira



Lojas e quiosques: Fechados (Abertura mediante a acordo com o sindicato)

Praça de alimentação: 11h às 22h

Cinema: de acordo com as sessões do dia

Americanas: 09h às 21h

Frangolândia: 06h às 00h

Lotérica: Fechada

Pasto & Pizza: 07h às 23h

Mc Donalds: 10h às 23h

Dose Certa: 07h30 às 23h



05 de março - Quarta-feira



Lojas e quiosques: 12h às 21h

Praça de alimentação: 11h às 22h

Cinema: de acordo com as sessões do dia

Americanas: 09h às 21h

Frangolândia: 06h às 00h

Lotérica: 10h às 19h

Pasto & Pizza: 07h às 23h