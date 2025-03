Quarto julgamento de acusados pela Chacina da Grande Messejana é adiado

Manifestação realizada em frente ao Fórum Clóvis Beviláqua durante julgamento dos réus acusados pela Chacina da Grande Messejana / Crédito: Samuel Setubal

O quarto julgamento dos acusados de envolvimento na Chacina da Grande Messejana, que estava prevista para ocorrer no próximo dia 17 de março, foi adiado. O juiz que preside o colegiado de magistrados que está à frente da ação penal fraturou o braço e encontra-se atualmente em licença para tratamento de saúde. A informação foi publicada na edição desta sexta-feira, 28, do Diário de Justiça do Estado (DJCE). Não foi marcada uma nova data para a realização do Júri Popular.

Tendo em vista que o Magistrado Presidente do Colegiado de Juízes que compõe este feito sofreu acidente com fratura no braço e se encontra em gozo de licença para tratamento de saúde, conforme Procedimento Administrativo n. 8501397-45.2025.8.06.0001, o que inviabiliza sua participação na Sessão do Tribunal do Júri designada para o dia 17 de março do corrente ano, determino que a Secretaria da Vara retire de pauta o julgamento da presente ação para inclusão em momento oportuno", consta no texto.