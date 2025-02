Escolas da rede municipal de Fortaleza vão receber R$ 2 milhões para compra de jogos educativos

Prefeito Evandro Leitão (PT) e secretário da Educação, Idilvan Alencar, em visita a Escola Municipal Professora Maria José Macário Coelho / Crédito: Divulgação | Beatriz Boblitz

A Prefeitura de Fortaleza vai encaminhar R$ 2.240.00,00 para as escolas da rede municipal comprarem jogos educativos e de recreação, visando estimular a sociabilidade dos alunos em meio a restrição de celulares nas instituições de ensino. Conforme informou o secretário da Educação, Idilvan Alencar, ao O POVO, a medida deve ser publicada nesta terça-feira, 25, no Diário Oficial do Município (DOM). De acordo com gestor, cada uma das 309 unidades da rede devem receber o valor aproximado de R$ 7 mil. Também será enviada uma lista de recomendações de compras para as unidades, que sugere a aquisição de jogos de damas e trilha, tabuleiro de xadrez, mesa para tênis, entre outros.

"A escola tem uma possibilidade de poder comprar (...) É bem mais rápido. A gente apresenta uma grade de sugestões e ai ela decide (o que quer comprar)", explica o secretário.

Verba que será direcionadora pelo Município vem do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), do Ministério da Educação (MEC). Escolas vão receber melhorias estruturais Na tarde de hoje o secretário Idilvan esteve ao lado do prefeito Evandro Leitão (PT), visitando a Escola Municipal Professora Maria José Macário Coelho, no bairro Passaré, que já faz uso de atividades esportivas na hora do intervalo para promover a recreação dos alunos. Logo após visita, Leitão publicou um vídeo de registro do momento, onde falou a respeito da destinação da verba e acrescentou que Município também vai realizar melhorias estruturais nas escolas.