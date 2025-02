Foliões não querem deixar nem o samba morrer e nem o Mercado da Aerolândia

O Mercado da Aerolândia, às margens da BR-116, pulsava ao ritmo do samba no último sábado de Pré-Carnaval quando os primeiros foliões chegavam, aos poucos, trazendo energia que antecede a grande folia. Entre fantasias coloridas, crianças, idosos e adultos, o espaço mostrou, além da folia, um ponto de união em torno de uma causa: manter vivo um patrimônio que já perigou desaparecer.

Em suas andanças pelo mundo, encontrou no Mercado da Aerolândia um lugar de conforto e alegria para se reunir com as amigas. “Onde tem muvuca, eu tô dentro”, ri.

Para ela, o Carnaval já se tornou uma tradição tão marcante quanto a própria vida. “Quando eu viajava, ia para o [Carnaval] do Rio, de Salvador… Eu acho que já nasci no carnaval”.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 22-02-2025: Pré-Carnaval da Aerolândia com movimentação dos foliões e banda, também uma manifestação de carnaval dos moradores do bairro. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 22-02-2025: Pré-Carnaval da Aerolândia com movimentação dos foliões e banda, também uma manifestação de carnaval dos moradores do bairro. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 22-02-2025: Pré-Carnaval da Aerolândia com movimentação dos foliões e banda, também uma manifestação de carnaval dos moradores do bairro. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 22-02-2025: Pré-Carnaval da Aerolândia com movimentação dos foliões e banda, também uma manifestação de carnaval dos moradores do bairro. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 22-02-2025: Francisca Miriam da Silva em pré-Carnaval da Aerolândia com movimentação dos foliões e banda, também uma manifestação de carnaval dos moradores do bairro. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 22-02-2025: Francisca Miriam da Silva em pré-Carnaval da Aerolândia com movimentação dos foliões e banda, também uma manifestação de carnaval dos moradores do bairro. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

Em abril do ano passado, a comunidade estremeceu com a notícia de que o equipamento seria desmontado e transferido para a Aldeota, para ficar junto ao Mercado dos Pinhões.

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 22-02-2025: Pré-Carnaval da Aerolândia com movimentação dos foliões e banda, também uma manifestação de carnaval dos moradores do bairro. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Passada a conquista, os moradores se encontram frente a uma nova batalha. Neste ano, o Mercado não foi incluído entre os polos carnavalescos da cidade. “Nós estamos lutando. No dia 3 de janeiro, dei entrada em três processos pedindo a implantação de um polo carnavalesco aqui, como sempre tivemos”, afirma Motoca.

O bairro segue fora da agenda oficial do ciclo carnavalesco, e o líder não hesita ao comparar o tratamento dado ao Mercado da Aerolândia com seu “irmão dileto”.

“Eu acredito que é um racismo ambiental, isso está se caracterizando por ser uma área menos favorecida, um bairro visto como perigoso. Enquanto isso, o Mercado dos Pinhões, que é nosso ‘irmão gêmeo’, recebe um atendimento diferenciado por estar em uma área nobre. Nós estamos sendo penalizados por isso”, alega.

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 22-02-2025: Wallace Santana em pré-Carnaval da Aerolândia com movimentação dos foliões e banda, também uma manifestação de carnaval dos moradores do bairro. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Enquanto fixa um cartaz com os dizeres “Juntos em defesa do nosso Mercado” nas grades da estrutura, Wallace Santana, produtor cultural e compositor, aponta a relevância do espaço para a comunidade. Para ele, “ter um patrimônio cultural como o mercado aumenta a autoestima do morador”.

“A partir do mercado, podemos ter essa movimentação cultural e mostrar para a cidade que é possível ter um movimento além da aldeota”, diz ele

Enquanto a revitalização permanece no centro das reivindicações dos moradores, o Carnaval se mantém como um aliado crucial nessa luta. “O Carnaval é o momento mais importante para divulgar isso, para mostrar o quanto esse equipamento é essencial”, conclui o compositor.