Faixa de ônibus da Domingos Olímpio está liberada para tráfego de carros até 10 de março

Arquibancadas ficam montadas até 10 de março / Crédito: FÁBIO LIMA

Devido à montagem das arquibancadas para o Carnaval de Fortaleza, as faixas mais próximas ao canteiro da avenida Domingos Olímpio estão interditadas, nos dois sentidos da via. Por isso, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) liberou o tráfego na faixa exclusiva de ônibus para todos os veículos. A liberação está em vigor desde 12 de fevereiro, início da montagem da estrutura, e segue até o dia 10 de março, quando está prevista a desmontagem completa das arquibancadas.

A circulação só é livre no trecho entre as avenidas da Universidade e Aguanambi. Essa mudança provisória não afeta as linhas de ônibus que transitam no local.

Durante o período, agentes e orientadores de tráfego oferecem suporte operacional para os trabalhos de montagem e auxiliam os condutores. Os motoristas que desejam optar por rotas alternativas durante a reconfiguração do trânsito na avenida Domingos Olímpio podem trafegar pelas avenidas Duque de Caxias, no sentido Aldeota-Centro, e 13 de Maio, no sentido avenida Bezerra de Menezes-Aldeota.