Bairros de Fortaleza registram queda de energia

Conforme relatos, os problemas elétricos foram registrados entre as 17 horas e o início da noite. Não houve informações sobre consequências como aparelhos domésticos danificados.

Procurada pelo O POVO a Enel informou em nota que "está com equipes em campo para atender a ocorrência que ocasionou falta de energia em alguns clientes do bairro da Sapiranga . "Técnicos estão trabalhando para normalizar o fornecimento de energia o quanto antes", destaca.

Bairro de Fátima registra desligamento temporário

No Centro, a distribuidora informou que também mandou uma equipe para atender a uma ocorrência identificada. Já no Bairro de Fátima, a empresa disse ter identificado "dois desligamentos temporários, com duração de 10 segundos cada, na rede de distribuição" da área.

"Esses desligamentos são a atuação da proteção elétrica do sistema para eventos pontuais e transitórios, como alguma vegetação ou corpo estranho que tocou a rede rapidamente. Imediatamente, a Enel deslocou equipes em inspeção, onde não foi localizada avaria no sistema", explicou em nota.