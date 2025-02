Fortaleza apresenta apenas 11 trechos próprios para banho neste fim de semana

O setor oeste é o que mais concentra pontos que não estão recomendados para quem deseja dar um mergulho, com 9 trechos do tipo. Toda a Praia da Barra do Ceará, localizada na área, está imprópria.

P. do Futuro - Na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues P. do Futuro - Na altura da av. Carlos Jereissati P. do Futuro - Na altura da rua Clóvis Mota. Em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militares P. do Futuro - Na altura da Areninha Praia do Futuro I P. da Abreulândia - Na altura da rua Teófilo Ramos

P. do Meireles - Na altura da av. Desembargador Moreira. Próximo à Feirinha da Beira Mar P. do Meireles - Na altura da rua José Vilar. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06 P. do Meireles - Na altura da av. Rui Barbosa. No Aterro P. de Iracema - Na altura da Estátua de Iracema Guardiã. No Aterrinho P. de Iracema - Praia dos Crush. Na altura do Centro Cultural Belchior

P. do Futuro - Praia do Caça e Pesca. Na altura da rua Germiniano Jurema

P. do Futuro - Na altura da Capela de Santa Terezinha. Próximo ao Posto Guarda-vidas 09

P. do Futuro - Na altura da rua Embratel. Próximo ao Posto Guarda-vidas 08

P. do Futuro - Na altura da rua Francisco Montenegro. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06

P. do Futuro - Na altura da rua Gerôncio Brígido Neto. Próximo ao Posto Guarda-vidas 01

P. do Futuro - Na altura da rua Ismael Pordeus

P. do Titanzinho - Praia do Titanzinho

P. da Sabiaguaba - Na altura da rua Sabiaguaba

Setor centro:

P. do Mucuripe - Porto dos Botes. Na altura da rua Interna

P. do Mucuripe - Ao lado do Mercado dos Peixes do Mucuripe

P. do Mucuripe - Na altura da Estátua Iracema do Mucuripe

P. do Mucuripe - Na altura do Jardim Japonês e da Arena Beira Mar