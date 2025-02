Soldados alunos da Aesp são investigados por disparo em via pública com arma da PMCE

Conforme o Boletim de Ocorrência obtido pelo O POVO , policiais militares que patrulhavam no bairro receberam informes de que pessoas em dois automóveis, uma L200 e um Fiesta, teriam efetuado tiros na avenida I do bairro Prefeito José Walter.

Três soldados, alunos Academia Estadual de Segurança Pública (Aesp), recém-ingressos na Polícia Militar do Ceará , são investigados por disparo em via pública no bairro Conjunto Prefeito José Walter, em Fortaleza. Caso foi registrado às 6h41min dessa segunda-feira, 2, na saída de uma festa.

De acordo com Boletim de Ocorrência (B.O.), os três ocupantes do veículo se identificaram como policiais militares. Eles estão na fase final do curso de formação da Aesp e estavam portando arma do acervo da Polícia Militar.



Soldados negam a autoria dos disparos

Os alunos negaram a autoria dos tiros e a arma foi encaminhada para um exame residuográfico — que detecta vestígios de disparo de arma de fogo nas mãos ou roupas de uma pessoa.

Procurado pelo O POVO, a defesa dos alunos soldados, o advogado Oswaldo Cardoso, e o jurídico da Associação das Praças do Estado do Ceará (Aspra-CE) relataram que não existe "indícios mínimos para as imputações".