Bolsonaristas já usaram 'ficha limpa' como sinônimo para bom político; relembre defesas da lei

Em 2019, Caroline afirmou que acabar com a lei seria um "retrocesso no combate à corrupção", afirmando que era o caminho para que Luiz Inácio Lula da Silva (PT),na época inelegível, pudesse concorrer no pleito de 2022.

"A Lei da Ficha Limpa é clara: quem é cassado, fica oito anos inelegível", escreveu o deputado, ao afirmar que protocolou a impugnação do registro da candidatura do oponente.

Um dos filhos de Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro também integra a lista daqueles que usavam a lei como sinônimo de um bom currículo político. Em uma publicação elogiando a colega Bia Kicis (PL-DF), em 2021, o deputado qualificou Bia como "patriota", "ficha limpa" e "educada".

No final do mesmo ano, em outra postagem, o deputado se zangou com a publicação do jornal espanhol El País, que colocava a candidatura do petista como "alternativa para acabar com o populismo de extrema-direita de Bolsonaro". Naquela altura, Lula já estava novamente elegível, após todas as suas condenações na Operação Lava Jato serem anuladas.