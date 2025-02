Fortaleza x Ceará pelo Cearense 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Na reabertura do Castelão, Tricolor e Alvinegro se enfrentam neste sábado, 8, a partir das 16h30min, já classificados para a semifinal do Campeonato Cearense

Pela primeira vez no ano e pela 617ª vez na história, Fortaleza e Ceará vão a campo para se enfrentar. O Clássico-Rei deste sábado, 8, a partir das 16h30min, pela quinta rodada do Campeonato Cearense , não mudará a situação de tricolores e alvinegros na competição, mas, como sempre, terá o peso da rivalidade em campo e o impacto do resultado — positivo ou negativo — em um futuro breve.

O principal confronto do Estado terá um palco à altura: após cerca de dois meses fechado para obras, a Arena Castelão será reaberto no reencontro entre Leão e Vovô. O Gigante da Boa Vista passou por melhorias no gramado e também manutenção na parte estrutural em alguns setores, como vestiários, camarotes e banco de reservas.

Em campo, Fortaleza e Ceará já estão garantidos na semifinal do Estadual, com 12 pontos e liderança isolada dos respectivos grupos. O dérbi local colocará à prova os 100% de aproveitamento das equipes do Pici e de Porangabuçu no Manjadinho e também deverá ser o maior teste neste início de temporada, uma vez que, além da questão técnica, também terá influência do clima de rivalidade acirrada.

Fortaleza x Ceará pelo Cearense 2025: como chega o Leão

Mandante da partida, o Fortaleza não poderá contar com o volante Lucas Sasha, suspenso após expulsão. A vaga no meio-campo deverá ser ocupada por Zé Welison, formando trio com Pol Fernández e Pochettino. A defesa também deve ter mudanças, com o treinador argentino optando por Brítez na lateral direita para conter as investidas de Fernandinho e usando Mancuso no lado esquerdo. Desta forma, a zaga teria Kuscevic e Titi.

“A gente já sabe que clássico é clássico e vamos querer ganhar sempre, mas vamos com o pé no chão, só acreditar no trabalho do treinador, no nosso trabalho e ir passo a passo. Vamos com tudo para conseguir a vitória”, analisou o atacante colombiano Dylan Borrero, que foi apresentado na última quinta-feira, 6, e que deverá ser reserva do Tricolor.