Fechada há 3 meses, Igreja do Rosário não tem previsão para reforma

Ofício de restauração foi enviado à Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE) em 18 de agosto de 2022. Na época, a Secult informou que o pedido não apresentava as informações necessárias.

A Igreja da Nossa Senhora do Rosário , templo religioso mais antigo da capital cearense , continua sem previsão de reforma. Fechada desde abril deste ano por causa de uma obra da Praça da Academia Cearense de Letras (ACL), em frente ao local, o templo é gerenciado pela Arquidiocese de Fortaleza. Fica localizado na Praça General Tibúrcio, mais conhecida como Praça dos Leões, no Centro.

Segundo o padre Clairton Alexandrino, pároco da Catedral Metropolitana de Fortaleza, as atividades da Igreja serão retomadas quando as obras forem finalizadas.

Importante marco histórico e cultural tombado pelo Estado do Ceará, o templo foi fechado no dia 1º de abril deste ano por causa da obra de requalificação da praça da ACL, em frente ao local.

Segundo a instituição religiosa, a Secult-CE demonstrou apoio à iniciativa e se comprometeu a apresentar um retorno em breve. Em maio, representantes da Arquidiocese se reuniram com o Ministério Público do Estado (MPCE) para discutir o andamento do processo.

A Arquidiocese de Fortaleza, por meio de seu setor jurídico, informou que acompanha a demanda da reforma da Igreja de Nossa Senhora do Rosário e desconhece a informação de que “a aprovação de uma verba para a reforma da Igreja citada depende de uma visita do arcebispo ao prefeito”.

Segundo Danilo Lopes, a emenda criada por ele não é impositiva, ou seja, não foi aplicada. “A Prefeitura já sinalizou positivamente que está aguardando a visita do arcebispo, mas eles tentaram entrar em contato e não houve resposta”, afirma Lopes, que pontua também que ele entrou em contato com o padre Clairton Alexandrino.

A Mitra Diocesana, setor administrativo da Arquidiocese, confirmou também que uma audiência do arcebispo com o prefeito deve ocorrer neste mês de julho. “Certamente assuntos relacionados ao patrimônio entrarão na pauta”, completa.

Como se encontra a igreja atualmente?

O POVO visitou a Igreja do Rosário e a obra que está acontecendo em frente ao templo. O serviço se encontra em fase de drenagem e instalação do novo piso. Já a Igreja do Rosário, pelo lado de fora, apresenta problemas nas portas, com brechas em seus arredores, paredes desgastadas e bastante danificadas.

Maria do Socorro, 60 anos, é frequentadora da Igreja do Rosário. “Além do desgaste da estrutura da igreja, onde o teto está quase caindo, o espaço estava cheio de água por conta das obras que estão acontecendo lá em frente”, conta.