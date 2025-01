HGF inaugura 25 leitos em duas novas salas de enfermaria para emergência

Inauguração de duas novas salas de enfermaria reforçam o atendimento aos pacientes da emergência / Crédito: Samuel Setubal

O Hospital Geral de Fortaleza (HGF) inaugurou na manhã deste sábado, 25, duas novas salas de enfermaria. São 25 leitos de Unidade de Internação Breve (UIB) para atendimento aos pacientes da emergência. Uma terceira unidade com 12 leitos deve ser entregue até o final do próximo mês de fevereiro. Foram investidos cerca de R$ 1 milhão na abertura das novas salas na unidade, que faz parte da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), com recursos do próprio hospital.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As duas novas salas têm 12 e 13 leitos, respectivamente. A proposta é que, assim que as três novas UIBs estiverem em pleno funcionamento, o hospital passe a contar com 48 leitos para o atendimento de pacientes da emergência.

"São para os pacientes que chegam na emergência e necessitam de um internamento. É chamada unidade de internamento breve. A gente procura, ao máximo, realizar todos os exames de início do paciente, estabilizar o paciente e, daqui, ele vai para as enfermarias em cima", explica a secretária da Saúde, Tânia Mara Coelho. FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 25-01-2024: Com a presença do governador Elmano de Freitas e da secretária da Saúde, Tânia Mara Coelho, o Hospital Geral de Fortaleza (HGF), inaugura duas novas salas de enfermaria que passam a reforçar o acolhimento e atendimento aos pacientes da emergência. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal Segundo a gestora, a terceira ala com o mesmo formato "está bem adiantada". "A gente espera com isso aumentar. Aqui são 37, mas tem mais leitos lá dentro. Então, a gente vai ter 48 leitos de unidade de internamento breve. Então, a gente vai dar segurança pro paciente que chega aqui ao hospital", explica a secretária.

Para o governador Elmano de Freitas, as novas salas vão permitir ao paciente ficar "acomodado de maneira adequada, de maneira respeitosa, com dignidade para que possa aguardar um leito, ficar aqui numa unidade com acompanhamento". Segundo ele, abertura de leitos foi resultado de um trabalho da própria direção do hospital, que economizou esse valor. Hospital da Uece Segundo o governador, o Hospital Universitário do Ceará (HUC), ligado à Universidade Estadual do Ceará (Uece), que será entregue em fevereiro, não será porta-aberta, mas que receberá pacientes do HGF.

O hospital universitário dará suporte para o mutirão de cirurgias e, segundo a secretária Tânia, deve "suprir um grande vazio assistencial da população". Unidade será inaugurada com oferta de atendimento para especialidades como oncologia e vascular. Há a expectativa da presença do presidente Lula (PT) no evento de abertura das atividades do novo hospital. Segundo Elmano, Lula sinalizou interesse em vir e a visita está sendo combinada. O governador mencionou a importância de uma regulação unificada para otimizar a alocação de leitos e garantir que as pessoas sejam atendidas de forma eficiente, evitando que pacientes fiquem esperando por vagas que existem mas que não são informadas devido a falta de unificação do sistema.