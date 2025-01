5 atitudes consideradas maus-tratos contra os animais

1. Deixar o animal sozinho por muito tempo

É comum alguns tutores viajarem por vários dias, deixando bebedouros eletrônicos e ração no potinho para o animal se alimentar sozinho. Contudo, gatos e cachorros se apegam bastante aos humanos, sentem saudade e sofrem com a ausência, podendo ficar sem se alimentar durante esse período. A solidão pode causar estresse e até acidentes domésticos. Por isso, durante viagens, é recomendado contratar alguém para cuidar do animal.

2. Passear na rua em dias muito quentes

As patas dos cães são extremamente sensíveis e, durante os dias mais quentes do ano, muitos tutores costumam levar seus pets para passeios ao ar livre. No entanto, sem os cuidados adequados, o calor intenso das calçadas e do asfalto pode causar sérias lesões nas patinhas dos animais.

3. Tratar os animais como brinquedos

Animais são seres vivos e, como todos os outros, sentem dor, fome, frio e desenvolvem sentimentos por aqueles que convivem. Às vezes, o tutor resolve brincar com o pet de forma perigosa, como o jogando de locais altos para testar seus reflexos, deixando as crianças baterem, arrastarem ou sacudirem o animal e, em alguns casos, até o pintando com tinta spray não apropriada. Tudo isso causa dor e danos à saúde física e psicológica do animal, que tende a ficar mais agressivo e arisco.