5 sobremesas práticas para o Ano-Novo

Musse de chocolate (Imagem: nerudol | Shutterstock) / Crédito: EdiCase

A ceia de Ano-Novo, assim como a de Natal, é indiscutivelmente uma das partes mais memoráveis e esperadas das festividades de fim de ano. É o momento em que a maioria das famílias se reúne ao redor da mesa, compartilha risadas e cria lembranças duradouras. Para tornar esses momentos ainda mais especiais, selecionamos 5 receitas deliciosas para você fazer em casa. Confira abaixo! Musse de chocolate Ingredientes 6 ovos (claras e gemas separadas)

395 g de leite condensado

80 g de chocolate ao leite

1 colher de sopa de manteiga

3 colheres de sopa de açúcar

Raspas de chocolate a gosto Modo de preparo Em uma batedeira, coloque as gemas e o leite condensado e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em um recipiente, coloque o chocolate e a manteiga e leve ao micro-ondas por 30 segundos. Após, em outro recipiente, coloque o chocolate derretido, a mistura de gemas e mexa até ficar homogêneo. Coloque a musse em copos individuais e reserve. Bata as claras e o açúcar em neve e cubra a musse. Salpique com as raspas de chocolate e leve à geladeira até o momento de servir.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Gelatina colorida Ingredientes 10 g de gelatina de morango

10 g de gelatina de limão

10 g de gelatina de tutti-frutti

10 g de gelatina de uva

20 g de gelatina de abacaxi

550 ml de água quente

550 ml de água gelada

395 g de leite condensado

250 g de creme de leite Modo de preparo Em um recipiente, coloque a gelatina de morango, cubra com 100 ml de água quente e misture. Adicione 100 ml de água gelada e mexa. Repita o processo com o restante das gelatinas, exceto a de abacaxi, e leve à geladeira por 4 horas. Passado esse tempo, retire as gelatinas da geladeira e, com a ajuda de uma faca, corte em cubos. Disponha em uma travessa e reserve.

Em um recipiente, coloque a gelatina de abacaxi e 50 ml de água quente e misture. Acrescente 50 ml de água gelada e mexa. Transfira para um liquidificador, junte o leite condensado e o creme de leite e bata para incorporar. Despeje a mistura sobre as gelatinas e espalhe. Leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida. Creme de baunilha Ingredientes 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 1/4 de xícara de chá de açúcar

1/2 l de leite

1/4 de colher de chá de essência de baunilha

2 gemas de ovo Modo de preparo Peneire a farinha de trigo com metade do açúcar em um recipiente e reserve. Em uma panela, coloque o leite e o restante do açúcar, misture e leve ao fogo médio até levantar fervura. Aos poucos, coloque a farinha de trigo e o açúcar peneirados e mexa até obter uma consistência homogênea. Acrescente a essência de baunilha e as gemas e mexa até obter um creme espesso. Retire do fogo, aguarde esfriar e sirva com pães ou bolos. Sorvete de morango (Imagem: rontav | Shutterstock)