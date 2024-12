Abertura do Ano Jubilar será no domingo, 29, com missa no Coração de Jesus e procissão

As missas matutinas em toda a Arquidiocese da Capital, no dia 29 de dezembro, foram realocadas para os períodos da tarde e noite.

Em sua Carta Convocatória, o arcebispo ressaltou que o Jubileu é uma oportunidade para vivenciar a misericórdia de Deus e conversão pessoal e pastoral. Como parte das festividades, as missas matutinas em toda a Arquidiocese, no dia 29 de dezembro, foram realocadas para os períodos da tarde e noite.

O Arcebispo Metropolitano de Fortaleza, Dom Gregório Ben Lâmed Paixão, convocou a comunidade católica para participar da abertura do Ano Jubilar. O evento acontecerá no Santuário Sagrado Coração de Jesus, com procissão que se dirigirá à Catedral Metropolitana de Fortaleza. A celebração será realizada no domingo, 29, a partir das 7h30min.

O Ano Jubilar é realizado, tradicionalmente, a cada 25 anos. Este ano, as comemorações do Jubileu da Esperança tiveram início no dia 24 de dezembro, com a abertura da Porta Santa da Basílica de São Pedro, no Vaticano, e seguem até 6 de janeiro de 2026.

Além dos fiéis, foram convocados todos os sacerdotes, diáconos, religiosos, leigos, Consagrados, membros de Novas Comunidades, pastorais, movimentos e serviços para participarem das atividades ligadas à fé e à comunhão eclesial.

Serviço



O que: abertura do Jubileu da Esperança

Quando: domingo, 29 de dezembro, às 7h30min

Onde: Santuário Sagrado Coração de Jesus – Av. Duque de Caxias, 235 – Centro