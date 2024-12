Quatro menores desaparecidos e 16 militares equatorianos sob investigação

O terror se apoderou do Equador com a descoberta de quatro corpos carbonizados perto de uma base da Força Aérea na véspera de Natal, em meio à busca infrutífera por quatro crianças que desapareceram após uma operação militar em 8 de dezembro.

As versões conflitantes entre o governo, as autoridades, as organizações de direitos humanos e as famílias criam um manto de dúvidas em um país atingido pela violência e sob pressão militar contra as gangues de narcotráfico.

Veja a seguir o que se sabe sobre o caso.

- Desaparecimento forçado -