Senado reconhece barracas da Praia do Futuro como patrimônio cultural

O reconhecimento das barracas da Praia do Futuro, em Fortaleza (CE), como patrimônio cultural nacional / Crédito: Agência Senado

O reconhecimento das barracas da Praia do Futuro, em Fortaleza (CE), como patrimônio cultural nacional (PL 4.537/2024) foi aprovado no Plenário do Senado nesta terça-feira (17), em votação simbólica. Do deputado André Figueiredo (PDT-CE), o projeto foi relatado na Comissão de Educação (CE) pelo senador Cid Gomes (PSB-CE) e segue agora para a sanção da Presidência da República. Para Cid Gomes, a Praia do Futuro é um ícone de Fortaleza e do Ceará, reconhecida por sua cultura, patrimônio histórico e impacto econômico, com barracas que vão além de estabelecimentos comerciais, servindo como espaço culturais e gastronômicos ao público.

Durante a votação na CE na semana passada, o senador ressaltou que as barracas da Praia do Futuro são testemunhas do desenvolvimento turístico de Fortaleza, "desempenhando um papel importante em manifestações culturais como shows e danças e impactando positivamente a comunidade e o meio ambiente".