Réveillon da Paz terá shows, missa e virada com adoração ao Santíssimo Sacramento

Programação é gratuita, mas quem deseja confraternizar em uma área reservada com buffet deve comprar um ingresso. Evento será realizado no Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU)

O Réveillon da Paz, realizado no dia 31 de dezembro, no Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU), terá mais uma edição para celebrar a chegada de 2025. O evento é gratuito e mescla shows e momentos de oração.

Morelzinho e Davidson Silva se apresentam na festa pela primeira vez. O momento também contará com a apresentação do cantor Naldo José. O padre Antonio Furtado celebrará uma missa e haverá ainda um momento com o Missionário Shalom.