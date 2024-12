Natal em Fortaleza: iluminação especial leva magia à Praça Luiza Távora

O POVO esteve no local na noite da última segunda-feira, 25, e observou que o equipamento foi envolto por uma decoração luminosa. Luzes foram colocadas nas árvores do entorno, cobrindo toda a extensão delas de brilho. Além disso, o espaço ganhou adornos tradicionais, que remetem a explosões de luzes.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Iluminação traz um sentimento de conforto já à primeira vista, do tipo de sensação que o Natal propicia. Dentro do espaço, frequentadores parecem sentir algo semelhante. Eles jogam bola com os filhos, dividem sorvetes com as crianças, passeiam com os cachorros, trocam conversas, se exercitam.