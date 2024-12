O POVO News: Lula é operado às pressas em SP após hemorragia cerebral: últimas informações

A edição aborda a saúde do presidente Lula e as principais notícias desta terça-feira,10

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi submetido a uma cirurgia para drenagem de hematoma após um exame de imagem, realizado na noite dessa segunda-feira, 9, em Brasília, mostrar uma hemorragia intracraniana, decorrente do acidente domiciliar sofrido em 19 de outubro. Ele segue estável e internado no Hospital Sírio-Libanês.

Com apresentação do jornalista Italo Coriolano, a edição aborda a saúde do presidente Lula e as principais notícias do dia.